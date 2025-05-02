ألمع النجوم في «دبي للكوميديا» 2 أكتوبر

يعود مهرجان دبي للكوميديا في نسخته الخامسة، مع تجارب غامرة بالضحك والمرح، مع أطرف نجوم الكوميديا بالعالم، ضمن أماكن عدة مختلفة بإمارة دبي، لمدة 11 يوماً، من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل. وستكون هذه النسخة حافلة بسلسلة من العروض المباشرة المليئة بالمواقف المرتجلة، والتعليقات الساخرة، والقصص المضحكة، في أكبر حدث كوميدي في المنطقة.

سيقام المهرجان، وهو من إنتاج براغ، وتنظيم جدول فعاليات دبي، ضمن عدة وجهات مميزة في دبي، بما فيها «دبي أوبرا» و«كوكاكولا أرينا» وغيرها. وتستضيف نسخة هذا العام، نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في المنطقة والعالم، للاحتفاء بروعة أجواء الكوميديا والضحك.

وتقديم عروض تبهج الجميع. كما ستشمل قائمة المهرجان، عروضاً بلغاتٍ مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والهندية وغيرها، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الخاصة والتجارب التفاعلية.

ويشارك في المهرجان عدد من الفنانين ومنهم: نجم الكوميديا الهندية المحبوب، ذاكر خان، الذي يعود بعرض جديد كلياً يقام 12 أكتوبر في«كوكا كولا أرينا».

وفي إطلالته الأولى على جمهور مهرجان دبي للكوميديا، يستعد الكوميدي والموسيقي القادم من لوس أنجلوس، مورغان جاي، لإضفاء أجواء من البهجة، وذلك بعرضه المبتكر والمليء بالضحك، الذي يقام 6 أكتوبر في «دبي أوبرا».

وتقدم الممثلة الكوميدية والكاتبة الإيرلندية الموهوبة، جوان ماكنالي، عرضاً كوميدياً 7 أكتوبر في «دبي أوبرا». ويتضمن المهرجان عرضاً لتوم سيغورا، الكوميدي والممثل والكاتب الذي يعد من ألمع النجوم في سماء الكوميديا، يقام 2 أكتوبر في «كوكاكولا أرينا». ويستضيف المهرجان الكوميدي الأمريكي المعروف، أكاش سينغ، 5 أكتوبر المقبل في «دبي أوبرا».

وسيحظى عشاق المرح والضحك، بأمسية فريدة تمزج بين الفكاهة متعددة الثقافات والكوميديا المذهلة، حيث يطل الكوميدي البريطاني، أوميد جليلي، في عرض تقدمه «دي إكس بي لايف» 5 أكتوبر المقبل في «دبي أوبرا».

ويشارك الفنان المتعدد المواهب، جون أشقر، الذي يجمع بين الكوميديا وريادة الأعمال والاستشارات، في المهرجان حيث يقدم عرضاً 11 أكتوبر في «دبي أوبرا».