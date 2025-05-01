«مالمو للسينما العربية» يكرم أحمد حلمي

انطلق مهرجان مالمو للسينما العربية، بدورته الخامسة عشرة، الثلاثاء، بحضور عدد من الفنانين وصناع الأفلام، منهم الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، والناقد المصري طارق الشناوي.

تأسس المهرجان عام 2011، بهدف الترويج للسينما العربية في السويد والدول الإسكندنافية، وأصبح بمرور السنوات من أبرز المهرجانات السينمائية العربية في أوروبا.

وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بسينما رويال، الممثل المصري أحمد حلمي.

يعرض المهرجان الممتد حتى الخامس من مايو، أكثر من 30 فيلماً، من بينها 12 ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و11 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم (أحلام عابرة)، للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وبطولة عادل أبو عايش وإميليا ماسو وأشرف برهوم.

وأكد رئيس المهرجان، محمد قبلاوي، أن «مهرجان مالمو للسينما العربية، جاء ليكمل حلقة الحياة السينمائية في السويد»، مضيفاً أن الناطقين باللغة العربية، أو ما سماهم (السويديون الجدد) «باتوا جزءاً مهماً من الحياة الثقافية في السويد»، مبيناً أن «اللغة العربية باتت لغة أساسية في البلاد».

وأكد قبلاوي أن مهرجان مالمو هو فعلياً «ليس للناطقين باللغة العربية، هو لكل السويديين والجمهور المهتم بالسينما، حتى يتعرفوا إلى الثقافة العربية من خلال الصورة، وهكذا يتعرف السويدي والأجنبي إلى جاره العربي، وهذا أحد أبواب الاندماج الذي تسعى له السويد، وتدعمه بشكل كامل».

ولفت إلى أن الفيلم الفلسطيني أحلام عابرة، هو نموذج يعكس احترام السويد للثقافات المختلفة على أرضها، ودعمها لها، حيث أنتح الفيلم المعهد السويدي للأفلام، بشراكة مع فيلم سكونة.

من جهتها، رأت الممثلة القديرة تقلا شمعون، أن مهرجان مالمو يقدم نخبة من الأعمال السينمائية لمخرجين وسينمائيين عربية مهمين.

وعبّرت شمعون عن سعادتها باختيارها في لجنة التحكيم «لتقييم أعمال لمبدعين حقيقيين».

وأبدت فرحتها بحضور جمهور عربي واسع، خاصة ممن ولدوا ونشؤوا في السويد، وما زالوا على تماس مع لغتهم، ولديهم حنين واهتمام بالثقافة العربية.