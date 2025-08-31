أنغام تطل على جمهورها فجأة خلال حضورها حفلاً فنياً في العلمين

فاجأت الفنانة أنغام الجمهور، بوجودها بين الحضور في حفل فرقة «كايروكي» في مهرجان العلمين، أول من أمس، وذلك في أول ظهور لها بعد رحلة علاجها بالخارج. إذ بدت بصحة جيدة ومتعافية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وحسب ما نقلت الوكالات والمواقع المتخصصة، احتفى الجمهور بأنغام بشكل لافت، في الفعالية، إذ لقيت ترحيباً كبيراً عند ظهورها، على حين غرة، أمامهم، حيث كانت تجلس في الصفوف الأولى ضمن قاعة الحفل وتتابع العرض.

وشهد الحفل، الذي أحياه أمير عيد وفرقته حضوراً جماهيرياً ضخماً، طبقاً لـ«روسيا اليوم»، وذلك في ختام فعاليات المهرجان، لحظة خاصة التقطتها الكاميرات عندما رصدت أنغام بين الحضور.

وحرصت على دعم الفرقة، ورد الجمهور بدوره بحرارة عندما وجهت له التحية، حيث تم توثيق هذه اللحظات بعدسات المصورين ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.