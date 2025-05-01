«بيتر مان» النرويجي أفضل مسلسل طويل في «مهرجان كان»

فاز مسلسل التشويق النفسي النرويجي «بيتر مان» بجائزة أفضل مسلسل طويل في «مهرجان كان للمسلسلات»، فيما نال البلجيكي «أوه، أوتو!» لقب فئة الأعمال القصيرة.

ويتناول «بيتر مان» قصة توم، وهو رجل نرويجي ذو ميول معادية للنساء، يتهجم عليهنّ ليلاً عبر الإنترنت من دون أن يفصح عن اسمه، وعندما ينجح عدد من قراصنة المعلوماتية في كشف هويته، يتوارى «المتصيّد» من خلال التنكر بزي امرأة.

ومُنِحَت جائزة التمثيل إلى أندرس باسمو، الذي يؤدي الدور الرئيسي في «بيتر مان»، وفاز هذا المسلسل أيضاً بجائزة تلاميذ المدارس الثانوية.

وحصل إنتاج نرويجي آخر يجمع بين الدراما العائلية والكوميديا هو «نيبوبيبي» على جائزة السيناريو، وعلى جائزة أداء خاصة أعطيت لفريق الممثلين بأكمله.

وترأس لجنة التحكيم في هذه الدورة من المهرجان، وهي الثامنة، المؤلف الموسيقي الأمريكي جيف روسو، في غياب الممثل نورمان ريدوس، الذي كان من المفترض في البداية أن يتولى هذا الدور، ومن أبرز من ضمتهم اللجنة الممثلتان الفرنسية لويز بورغوان، والإسبانية لولا دويناس.

وتألقت النرويج أيضاً في مسابقة المسلسلات الوثائقية، إذ حازت جائزتها عن فيلم «ذي إيجنت-ذي لايف أند لايز أوف ماي فاذر»، وهو تحقيق عن أب أخبر ابنه البالغ عشر سنوات أنه عميل سري.

وفي فئة المسلسلات القصيرة صوتت لجنة التحكيم، برئاسة الممثلة وكاتبة السيناريو الهولندية مارني بلوك، لصالح فيلم «أوه، أوتو!».