لطيفة بنت محمد: القمة الثقافية في أبوظبي ترسخ الحوار الإنساني

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن القمة الثقافية في أبوظبي منصة لتعزيز الحوار الثقافي وتبادل الأفكار، والمساهمة في تحويل الرؤى إلى حلول قابلة للتنفيذ تعزز دور الثقافة في تنمية المجتمعات.

وحضرت سموها جانباً من فعاليات الدورة السابعة من القمة الثقافية في أبوظبي، كما زارت سموها مؤسسة بسام فريحة للفنون.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على منصة «إكس»: «سُررت بحضور الدورة السابعة من القمة الثقافية في أبوظبي، تحت شعار «الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد»، وجمعت نخبة من المفكرين والمبدعين والفنانين وقادة الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث شكلت القمة منصة لتعزيز الحوار الثقافي وتبادل الأفكار، والمساهمة في تحويل الرؤى إلى حلول قابلة للتنفيذ تعزز دور الثقافة في تنمية المجتمعات».

وأضافت سموها: «أكثر من 180 متحدثاً من أكثر من 90 دولة، حاولوا استكشاف العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وسلطوا الضوء على دور الثقافة كقوة دافعة للتغيير الإيجابي، وكيف يمكنها أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية».

ودوّنت سموها في تغريدة أخرى على «إكس»: «سعدت بزيارة مؤسسة بسام فريحة للفنون، حيث التقيت سعادة بسام سعيد فريحة، والقيّمة الفنية في المؤسسة الدكتورة ميكايلا واترلو، واطلعت على مجموعة متنوعة من المقتنيات الفنية التي تم جمعها من مختلف أنحاء العالم».

وتابعت سموها: «نجحت مؤسسة بسام فريحة للفنون في ترسيخ مساهماتها في المشهد الفني في الإمارات والمنطقة، وتحوّلت معارضها ومبادراتها وبرامجها التعليمية إلى منصات نابضة بالحياة والفن، لتشكّل حاضنة للإبداع ومساحة مفتوحة للتبادل الثقافي، تسهم في إلهام الأجيال الجديدة، وتغرس فيهم الشغف بالفن لبناء مجتمع يقدّر الإبداع وينطلق منه للمستقبل».