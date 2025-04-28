«دبي للثقافة» تناقش أهمية معرض «برج راشد» الأربعاء

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم برنامج مصاحب لمعرض «برج راشد»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، وتقيمه «دبي للثقافة» احتفاءً بالذكرى الـ45 لافتتاح البرج الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ دبي المعماري والاجتماعي والاقتصادي، ليكون أول نسخة من «سلسلة دبي» الهادفة إلى تكريم الإمارة عبر تسليط الضوء على جوانبها المختلفة وقصصها المُلهمة بطرق مبتكرة.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج الذي سيعقد في 30 أبريل الجاري في مكتبة الصفا للفنون والتصميم إلى إبراز أهمية المعرض الذي أقيم بدعم من منصة «سكة»، وستتضمن الأجندة عقد جلسة نقاشية بعنوان «برج راشد: من معلم تاريخي إلى عمل فني»، ستتولى إدارتها المهندسة المعمارية أمل أنوهي، وتستضيف فيها كلاً من الفنان الدكتور أحمد العطار، مؤسس «مجموعة الواقع»، والفنانة والمصممة سارة الخيال، والفنانة والاستشارية باتريشيا ميلنز، للحديث حول تجاربهم وأعمالهم التي أعادوا من خلالها تفسير رمزية برج راشد وهويته المعمارية، كما سيتناولون فيها أهمية الفن ودوره في المحافظة على تراث دبي وإعادة تصوره من خلال الممارسات الإبداعية المعاصرة.

في حين ستتولى الفنانة بريا كريشنان داس الإشراف على ورشة «برج راشد: أطلق العنان لإبداعك وارسم الأيقونة»، وفيها سيتمكن المشاركون من التقاط ما يتميز به برج راشد من جماليات وروائع معمارية خاصة، وتعلم كيفية تجسيدها والتعبير عنها بأساليبهم الخاصة.

وشهد معرض «برج راشد» الذي يستمر حتى 2 مايو المقبل مشاركة نحو 30 فناناً من الإمارات والعالم قدموا تشكيلة واسعة من الأعمال التي تعبر عن توجهاتهم الفنية، وتبرز قدرتهم على تقديم أفكار مستلهمة من البرج الذي يمثل أيقونة إبداعية تسهم في تعزيز هوية دبي وتاريخها العريق وثقافتها الأصيلة، وذاكرة سكانها وتجاربهم اليومية.