إليسا تشدو في دبي 3 نوفمبر

تحيي الفنانة إليسا، أيقونة الموسيقى اللبنانية والعربية، حفلاً غنائياً مباشراً على مسرح «دبي أوبرا» في 3 نوفمبر المقبل.

وتؤدّي إليسا الملقبة بـ«ملكة الإحساس»، خلال الحفل مجموعة من أروع أغنياتها التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور في عالمنا العربي، مثل «عيشالك» و«بتمون» و«أجمل إحساس» و«حب كل حياتي» وغيرها الكثير من الأغاني، التي من المتوقع أن تضفي أجواء حماسية على الحفل.

ويوفر الحفل للجمهور أجواء مبهجة غنية بالألحان والموسيقى والطرب مع الفنانة إليسا التي باتت تمثل صوت جيلٍ بكامله، وتتناول المشاعر الإنسانية والعاطفية بأسلوبها المميّز في عالم الموسيقى.

وتشتهر إليسا بأغنياتها ذات الطابع الرقيق، وقد بيعت لها أكثر من 30 مليون أسطوانة، ما يجعلها إحدى أكثر الفنانات انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط، كما تُعتبر أول فنانة عربية تتخطى عتبة المليار مشاهدة على قناة «يوتيوب».