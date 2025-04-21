فلسفة القفزة الأولى

من أبرز صور العام 2024 وأكثرها شهرة وانتشاراً، تلك الصورة المنشورة على مجلة ومنصات «ناشيونال جيوغرافيك» بعدسة المصور والمخرج البريطاني «بيرتي جريجوري»، بعنوان «الغطسة الأولى» والتي نشاهد فيها مجموعة من صغار طيور البطريق الإمبراطور، تستعد لقفزتها الأولى من أعلى حافة جليدية في القارة القطبية الجنوبية التي ترتفع حوالي 15 متراً فوق مستوى سطح البحر.

القفزة الأولى ستتبعها تجربة السباحة الأولى بالنسبة لفراخ البطريق، المضطرة للقيام بهذه الخطوة تحت ضغط الجوع، حيث تركها آباؤها قبل شهر، ولا خيار لها سوى الاعتماد على نفسها في الصيد.

يقول جريجوري عن المشهد: «لقد انحشرت البطاريق معاً كمجموعةٍ من المراهقين، في انتظار معرفة من الأكثر شجاعة ليقفز في الماء أولاً من هذا الجرف الخطير .. ثم يتبع الآخرون واحداً تلو الآخر». المشهد يكتنز بمعانٍ ودلالاتٍ بليغة ومُلهِمة من حيث جرأة الخطوة الأولى التي ينبغي للشخصية القيادية القيام بها لتمنح الجرأة وبعض الطمأنينة للباقين. اللافت في الأمر أن هذا النوع عادةً ما يتناسل على جليدٍ منخفض لدى سطح البحر، لكن حديثاً عُثِرَ على بعض مستعمراته على أرصفة جليدية أعلى وأطول دواماً، وهو سلوك يُرجَّح أن يزداد شيوعاً مع تغيّرات المناخ.

جريجوري يُعتبر من أبرز مصوري الحياة البرية، وقد أنتج مجموعة من المشاريع لناشيونال جيوغرافيك، مثل «الفهود على الباب»، و«جاكوار ضد التمساح»، و«الحياة البرية»، و«جزيرة القيامة»، و«التجمّد الكبير» وقد فاز برنامج «جزيرة القيامة» بجائزة أفضل مُقدّم برامج تلفزيونية في حفل توزيع جوائز جاكسون وايلد 2019. أحدث أعماله بعنوان «مغامرات ملحمية مع بيرتي جريجوري» و«حيوانات قريبة مع بيرتي جريجوري».

فلاش

جرأة الإقدام الأولى .. سلوكٌ يُغيّر شكل المستقبل



جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae