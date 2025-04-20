«آرت دبي» و«بياجيه».. شراكة تلتزم بالإبداع والتعبير الفني

في حوار مع الفنانة الكويتية الناشئة علياء اليمامة راشد، التي تدخل «آرت دبي» من بوابة الشراكة مع «بياجيه» الشريك الاستراتيجي للمعرض الذي يعرض عملاً فنياً جديداً لها، دار الحديث حول الاقتصاد الإبداعي والشراكة مع «آرت دبي» في التزام بالإبداع، والتعبير الفني، والحوار الثقافي. جاء في الحوار:

• كيف تعكس شراكة بياجيه مع «آرت دبي» رؤية العلامة التجارية في عملية دعم الإبداع والفن، وما الذي يجعل هذا التعاون مميزاً في نسخة 2025؟

تعكس شراكة بياجيه مع آرت دبي التزامنا بالإبداع، والتعبير الفني، والحوار الثقافي، وهي قيم متأصلة بعمق في صميم دار بياجيه. وهذا العام، نواصل هذا الإرث من خلال معرض «لعبة الأشكال»، وهو تكريم لعصر بياجيه الذهبي الذي تميز بالجرأة، والبذخ، والاستكشاف الجريء للنماذج والأشكال. إنه احتفاء بالابتهاج والجسارة والحرية في الإبداع التي ميزت ستينيات القرن الماضي. واستلهاماً من تراثنا في تشكيل الوقت في صورة فن، يقدم المعرض رحلة غامرة إلى عالم بياجيه عبر خمسة عوالم تجسد جوهر الدار: لعبة الأشكال، بيت الذهب، الألوان المفعمة بالحياة، براعة النحافة الفائقة، ومجتمع بياجيه.

• علياء، ما الذي ألهمك إنشاء هذا العمل الفني السريالي، وكيف شكل التراث الإبداعي لبياجيه في الستينيات والسبعينيات رؤيتك لهذا المشروع؟

أردت أن ألتقط روح إرث بياجيه من خلال التركيز على الشكل، فكسوت أجساد أعمالي الفنية النابضة بالحياة، بالجواهر والأحجار الكريمة المستخدمة في قطع بياجيه المختلفة. وتم استخدام ورق الذهب وصبغة اللازورد، وأصباغ الميكا، والطلاء الزيتي لتكوين هذه الأشكال، التي يمكنك رؤيتها وهي تعانق شمس، على شكل ساعة بياجيه بتصميم شبه منحرف. ويتحرك حول الشمس، الأشكال التي تمسك بها، وتتجذر من خلالها. أردت ببساطة أن أدمج قصتي عن الروح الإنسانية من خلال حرفية بياجيه ونماذجها وأشكالها.

• بياجيه، ما الرسالة التي تهدفون إلى إيصالها من خلال معرض «لعبة الأشكال»، وكيف يتجلى الإبداع والحرفية التي تميز مجموعاتكم الجريئة من المجوهرات والساعات في هذا المعرض؟

نهدف إلى الاحتفاء بروح الحرية الفنية والإبداع الجريء الذي ميز بياجيه منذ الستينيات. المجموعة المعروضة في آرت دبي هي تكريم لإرث الدار في تحدي التصورات من خلال تناغم التناقضات والتباينات - إعادة تصور الوقت من خلال الأشكال غير المتوقعة، والملمس الغني، والألوان النابضة بالحياة، وإتقاننا لصياغة الذهب.

هذا المعرض يدعو الزوار لاكتشاف أن الإبداع لا يكمن فقط في التصميم، ولكن أيضاً في البراعة الاستثنائية لحرفيينا في مركز وورشة عمل «l’Extraordinaire».

كل عالم يكشف عن حرفية جريئة وتألق مبهج لا يزال مستمراً في تشكيل هوية بياجيه. واليوم، تواصل بياجيه إثبات أن الإبداع لا يعرف حدوداً وأن شكله يتغير باستمرار عبر الزمن.

• علياء، كيف يختلف هذا العمل الفني عن مشاريعك السابقة، وكيف تفاعل الجمهور معه في آرت دبي؟

هذا العمل يولد مجموعة زخارف ورموز تم العثور عليها في مجوهرات وساعات بياجيه، ما يحولهم إلى النقطة التي تعتبر المصدر المطلق لولادة الشكل. والشكل شبه المنحرف يشبه تموجات أشعة الشمس، وكنت أريد أن تحمل أشكالي هذه الأشعة وأن تبدو كأنها أيضاً تنبع منها. أردت التعاون مع تاريخ بياجيه الغني، والسماح للعناصر التي أوجدتها براعتهم الحرفية، أن تصبح جزءاً من مهمتي في ممارستي الفنية، والتي تهدف في النهاية لاستحضار الروح من خلال الحضور الإنساني وقوى الطبيعة والتوق إلى الحفاظ على مجدها.

• هل هناك أي خطط لبياجيه لدعم مزيد من الفنانين الناشئين في المنطقة، وما هي أهمية مثل هذا التعاون في تعزيز الحوار الثقافي بين الفن والتصميم؟

على مدار تاريخ الدار، التقت مجموعة واسعة من الفنانين والمشاهير بعائلة بياجيه - من سلفادور دالي وأندي وارهول إلى إليزابيث تايلور وجاكي كينيدي. كان كل منهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمع بياجيه الشهير وجزءاً أساسياً من تاريخ الدار. اليوم، تستمر هذه الروح ونظل ملتزمين بتسليط الضوء على المواهب الفنية، وخاصة الفنانين الناشئين من المنطقة، من خلال خلق مساحات يجتمع فيها الفن والتصميم والحرفية لسرد قصص جديدة. هذا العام، نحن فخورون جداً بالتعاون مع علياء اليمامة راشد، التي يقدم عملها حواراً قوياً بين الفن والشكل والوقت والحرفية.