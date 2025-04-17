أسبوع السركال للفنون في دبي.. روائع تثري «الصناعات الإبداعية»

يتواصل «أسبوع السركال للفنون»، الذي يقام تحت عنوان «خيوط حرَّة»، ويتضمن مجموعة من المعارض والحوارات والجولات والتكليفات الفنية العامة، والورش الإبداعية والعروض السينمائية، وغيرها.

وزارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، في إطار دعم «دبي للثقافة» للفنانين وأصحاب المواهب في مختلف المجالات الإبداعية، الحدث، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

وقامت هالة بدري بجولة واسعة في أرجاء الحدث، الذي يستمر حتى 20 أبريل الجاري، اطلعت خلالها على مجموعة من الأعمال والمعارض الفنية، التي تميزت بأساليبها وتنوع أفكارها، ومن أبرزها معرض «نقاط التلاشي» للفنان عمران قريشي، بإشراف القيمة ندى رضا، والذي أقيم بدعم من «نيتشر مورتي» في مبنى كونكريت، وتضمن مجموعة أعمال فنية شملت التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والأشغال التركيبية والرسم.

واطلعت هالة بدري على معرض «أنا التّربة.. دموعي الماء» المقام في غاليري إيفي، تحت إشراف القيمة فريدة فولاويو، وفيه تستكشف الفنانة الكوبية ماريا ماغدالينا كامبوس-بونس، ارتباطنا مع النباتات والحيوانات، وتقدم سرداً حول الهجرة والذاكرة والروابط بين الأماكن والطبيعة والتاريخ.

واستمعت هالة بدري إلى شرح مفصل حول سلسلة تكليفات الفن في الأماكن العامة «في مواجهة الريح.. يبدو كل شيء بلون العاصفة»، التي استلهمتها الفنانة شيلبا غوبتا من قصيدة «بين الشاطئ والمنحدر» للشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، حيث تدعو السلسلة التي أنجزت تحت إشراف القيمة فاتوش أوستك، إلى التأمل في العلاقة بين البيئة الطبيعية في دبي وما تشهده الإمارة من تطور معماري، كما يتزامن مع السلسلة عقد جلسة حوارية بعنوان «بين الشاطئ والمنحدر: حوار بين الشعر والفن»، بمشاركة نجوم الغانم وشيلبا غوبتا وفاتوش أوستك.

وأشادت هالة بدري بنوعية الأعمال والتجارب الفنية، التي يعرضها «أسبوع السركال الفني»، الذي يشكل مساحة إبداعية ملهمة تعزز روح الابتكار لدى الفنانين، وتتيح لهم فرصة التعبير عن وجهات نظرهم المختلفة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية ما يقدمه الحدث من فعاليات ومعارض وتجارب ثقافية متنوعة، تسهم في تحفيز المبدعين على المشاركة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وإثراء المشهد الفني في دبي.