حالة أنغام الصحية الغامضة تثير قلق جمهورها

لا تزال الحالة الصحية الغامضة للمطربة المصرية أنغام تثير قلق جمهورها في مصر والعالم العربي، بعد سلسلة من الوعكات التي تعرضت لها أخيراً. وعكس التفاعل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من جمهورها أو النجوم، ما تتمتع به من محبة في القلوب.

وبحسب ما ذكره الكاتب الصحافي والطبيب خالد منتصر، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، فإن الفنانة أنغام قد خضعت لفحوصات طبية عدة عقب معاناتها من التهابات في البنكرياس، وتبين وجود كيس حميد تمت إزالته في ألمانيا بعملية دقيقة باستخدام المنظار.

ورغم نجاح التدخل الطبي، فإن الفنانة لا تزال تعاني من آلام شديدة عقب اكتشاف خراج أثناء إحدى العمليات، ما جعل الأطباء في حالة حيرة إزاء بطء تحسنها، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن حالتها ليست سرطانية.

بينما بدد الإعلامي محمود سعد الشائعات المتداولة حول عزل أنغام أو تدهور جهازها المناعي، مؤكداً أن حالتها مستقرة ولا تحتاج إلى تدخل جراحي جديد.

فيما أوضح والدها الموسيقار محمد علي سليمان في تصريحات له أن حالتها تتحسن تدريجياً وأنها باتت أفضل مما كانت عليه الأيام الماضية، مطمئناً جمهورها ومحبيها.

مسيرة حافلة

أنغام، التي نشأت في عائلة فنية، فوالدها الموسيقار محمد علي سليمان، وعمها المطرب الراحل عماد عبدالحليم، تعد واحدة من أبرز الأصوات المصرية المعاصرة، ولدت في الإسكندرية ونشأت وسط أجواء فنية أثرت موهبتها منذ الصغر.

بدأت أنغام مسيرتها الاحترافية في عام 1987 بإطلاق ألبومها الأول «في الركن البعيد الهادي»، الذي حصد نجاحاً واسعاً وفتح أمامها أبواب الشهرة.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، استطاعت أنغام أن تحجز لنفسها مكانة استثنائية في عالم الغناء العربي، بفضل قدرتها على المزج بين الطرب الأصيل والأغنية العصرية، والتنوع بين الغناء المصري والخليجي.

وقدمت أنغام مجموعة كبيرة من الألبومات الناجحة مثل: إلا أنا، ليه سبتها، وحالة خاصة جداً، كما تركت بصمتها في الأغنية الخليجية بإحساسها الراقي وأدائها المتقن.

ولم يقتصر عطاؤها على الغناء فحسب، بل امتد ليشمل التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل «في غمضة عين» عام 2012، فضلاً عن تقديمها تترات لمسلسلات بارزة مثل: حديث الصباح والمساء، وفاتن أمل حربي.

وتوجت مسيرة أنغام بعدد من الجوائز والتكريمات، أبرزها جائزة أفضل مطربة عربية من مهرجان «الموريكس دور» عام 2019، إلى جانب تكريم الأمم المتحدة في يوم المرأة العالمي عام 2012.

تضامن واسع

الأزمة الصحية الأخيرة كشفت عن حجم المكانة التي تحظى بها أنغام في الوسط الفني.

فقد بادر عدد كبير من النجوم إلى التعبير عن دعمهم، فأعرب الفنان محمد رمضان عن تمنياته لها بالشفاء خلال مؤتمر صحافي في بيروت، فيما كتبت الفنانة شكران مرتجى عبر «إنستغرام»: «يارب تشفيها وتعافيها، على قدر ما أسعدتنا تمنحها الصحة والقوة».

كما توجهت الفنانة ماغي بوغصن بالدعاء لها عبر منصة «إكس»، مؤكدة أنها تستحق عمراً جديداً مليئاً بالنجاحات.

رسائل التضامن من جمهورها وزملائها، أكدت أن أنغام ليست مجرد مطربة، بل أيقونة فنية صنعت لنفسها مكاناً بارزاً في وجدان المستمع العربي.

وبينما تمر بمرحلة صحية دقيقة، يبقى جمهورها في انتظار عودتها القريبة إلى المسرح، حيث المكان الذي طالما تألقت فيه وأطربت القلوب بصوتها الفريد.