حضور قياسي ومشاركة فنية واسعة في «ليالي الفن»

حققت الدورة التاسعة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي انطلاقة استثنائية خلال ليلتها الافتتاحية التي أقيمت في منطقة «جيت فيلج» بتاريخ 10 أبريل الجاري، إيذاناً ببدء أربع ليالٍ نابضة بالفنون والثقافة تحت سماء دبي، في قلب الحي المالي الشهير. وقد شهد الحدث مشاركة قياسية لـ 198 فناناً من داخل الدولة وخارجها، ممن قدّموا أكثر من 344 عملاً فنياً، جرى اختيارها بعناية ضمن دعوة مفتوحة خضعت لعملية اختيار دقيقة.

شهدت الليلة الافتتاحية إقبالاً لافتاً من عشاق الفن والثقافة، لحضور هذا الحدث البارز على أجندة دبي الفنية. وضم المعرض 112 عملاً فنياً من إبداع 112 فناناً وفنانة، من 112 دولة، ضمن مبادرة «النساء على جادة الفن» التي نظمت كذلك جلسات نقاشية غنية تناولت موضوعات مهمة مثل الثقافة المالية في عالم الفن، وتوظيف الفن لأغراض اجتماعية.

وتواصلت الجلسات النقاشية التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع دار «كريستيز»، حيث سلطت الضوء على أعمال الفنان الهولندي بيت موندريان، وبحثت سبل تعزيز العلاقة بين المساحات العامة والمجتمع. كما يشمل البرنامج ورش عمل فنية تفاعلية مخصصة للأطفال، بما يتيح للنشء الجديد فرصة التفاعل مع الفن والانخراط في التجربة الثقافية.

وأُتيحت للضيوف خلال الأمسية الافتتاحية فرصة استكشاف الإبداعات الفنية المعروضة، إلى جانب الاستمتاع بعرض فني وموسيقي حي وفريد من نوعه نظمه الشريك الاستراتيجي ستاندرد تشارترد، حيث قدّمت عازفة «ساكسفون» عرضاً إبداعياً، بينما كان أحد الفنانين يلون فستانها مباشرةً، ما خلق انسجاماً أنيقاً بين التعبير الصوتي والبصري.

علاوة على ذلك، يُشارك النحات العالمي الشهير أنطوني كوين في «ليالي الفن» بتمثال ذهبيّ متحرك يُسمى «حبّ لا نهائي»، إلى جانب فنانين ناشئين من مدرسة «رويال غرامر غلدفورد دبي»، ما يعكس رؤى الفنانين الشباب وتطلعاتهم نحو الإبداع والمستقبل. وتوفر «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة تجمع بين الفنانين الرواد والناشئين، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في الإمارة.