لطيفة بنت محمد: «ليالي الفن» ترسّخ مكانة دبي حاضنة للإبداع

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة التاسعة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري، وتهدف إلى دعم الفنانين المحليين والعالميين الناشئين، من خلال تزويدهم بمنصة قيّمة لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.

وأشارت سموها إلى أهمية هذه التظاهرة الفنية التي تقام مرتين سنوياً، ودورها في ترسيخ مكانة دبي كحاضنة للإبداع، لافتةً سموها إلى أن فعالية «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي التي تندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني» تُقدّم مجموعةً من التجارب الثقافية والفنية الغنية التي تسهم في إثراء الحراك الإبداعي في الإمارة.

وقالت سموها: عزّزت دبي مكانتها العالمية كملتقى للفن والفنانين من خلال فعالياتها التي تعكس الرؤى الإبداعية المتنوعة، وقد نجحت أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مفهوم الابتكار الفني والحوار البنّاء عبر مد جسور التواصل بين الفنانين من الروّاد والناشئة، ما يؤسس لأجيال جديدة قادرة على توصيل رسالة الإبداع الإنساني.

وأكدت سموها أن أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي تسهم في إيجاد بيئة فنية مستدامة داعمة للكفاءات المتميزة وأصحاب المواهب المحلية، ما يتيح الفرصة للارتقاء بمجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 198 فناناً من مختلف الجنسيات سيعرضون نحو 344 عملاً فنياً، إلى جانب مجموعة من الأعمال والعروض الفنية الحية، والجلسات النقاشية الملهمة، والتي ستحوّل «جيت فيلج» في مركز دبي المالي العالمي إلى وجهة حيوية نابضة بالإبداع.

وخلال الأمسيات سيعيش الزوار تجربة غنية بالمفاجآت في بيئة معمارية فريدة تمزج بين الحداثة والفن، ما يجعل هذا الحدث فرصة لاستكشاف أفق جديد من التعبير الفني.

وفي هذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» وشركائنا، يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للإبداع ومركزاً مزدهراً للتميز الفني.

حيث تُعد أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي فعالية استثنائية تحتفي بتجارب فنية وثقافية، وتُبرز قوة الفن في واحدة من أبرز الوجهات الحضرية في دبي.

وتماشياً مع استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في دبي، تمثل أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي في نسختها الـ 19، منصّة لرعاية الجيل القادم من الفنانين والمبتكرين.

شهد الحدث في ليلته الافتتاحية يوم 10 أبريل، جلسات نقاشية ركزت على الاحتفاء بالمواهب النسائية في مجالي الفن والثقافة، بالتعاون مع معرض «نساء على جادة الفن».

كما استضافت الجلسات مجموعة من المتحدثين الملهمين، ومن بينهم الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وكاميليا محبي، مؤسسة «سيما كوليكتف»، ورينيه دي ويت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليفانت باريد إنترناشونال بي. في»، والدكتورة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة عربية في مجال الطيران، وغيرهم، وذلك لتسليط الضوء على مواضيع حيوية مثل الثقافة المالية في عالم الفن، وتوظيف الفن لأغراض اجتماعية، ودعم التغيير من خلال الإبداع.

واستضاف الحدث، أمس، جلسات نقاشية نظمتها دار «كريستيز» وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتناولت أعمال ومصادر إلهام الفنان الهولندي بيت موندريان، إلى جانب دور الفن العام والمجتمع، وذلك بمشاركة المتحدثين آرن إيفيروين من دار «كريستيز»، وفاطمة الخياط، ود. أحمد الملا من «أركات»، وأمال أناهي.

كما توفر «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي لمحبي الخزف والرسم والفن القائم على الذكاء الاصطناعي تجربةً غنية ومتنوعة تلبي كافة الأذواق.

إضافةً إلى مجموعةٍ من العروض الفنية العامة، والعروض الحية التي تسلط الضوء على مواهب وإبداعات الفنانين من داخل الدولة وخارجها.