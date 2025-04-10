«ليالي الفن» تحتفي بالمواهب اليوم

تنطلق أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي اليوم، حيث ستتحول منطقة «جيت فيلج» إلى وجهة حيوية تنبض بالإبداع، إذ تستعرض مجموعة من الأعمال الفنية المذهلة، والعروض الحية المدهشة، والجلسات النقاشية الملهمة، ليعيش الزوار تجربة غنية بالمفاجآت في بيئة معمارية فريدة تمزج بين الحداثة والفن، مما يجعل هذا الحدث فرصة لا تُفوَّت لاكتشاف آفاق جديدة من التعبير الفني.

وسيشهد الحدث في ليلته الاحتفالية اليوم، بدءاً من الساعة 5 مساءً، تنظيم جلسات نقاشية تركز على الاحتفاء بالمواهب النسائية في مجالي الفن والثقافة، بالتعاون مع معرض «نساء على جادة الفن».

وستقام على هامش الحدث مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تستضيف عدداً من الأسماء الفنية الملهمة المختارة بعناية لتسليط الضوء على مواضيع حيوية مثل الثقافة المالية في عالم الفن، وتوظيف الفن لأغراض اجتماعية، ودعم التغيير من خلال الإبداع.

ويشارك في هذه الجلسات الثرية بالرؤى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، مثل الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات؛ وكاميليا محبي، مؤسسة «سيما كوليكتف»؛ ورينيه دي ويت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليفانت باريد إنترناشونال بي. في.»؛ والدكتورة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة عربية في مجال الطيران.

وفي يوم غد ستبدأ عند الساعة 6 مساءً جلسات نقاشية تنظمها دار «كريستيز» وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ستتناول أعمال ومصادر إلهام الفنان الهولندي بيت موندريان، إلى جانب دور الفن العام والمجتمع.

وسيشارك في هذه النقاشات كل من آرن إيفيروين من دار «كريستيز»؛ وريم حميد وفاطمة الخياط ود. أحمد الملا من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتوفر «ليالي الفن» لعشاق الخزف أو الرسم أو الفن القائم على الذكاء الاصطناعي تجربة غنية ومتنوعة تلبي كل الأذواق.

وتتجاوز أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي كونها مجرد فعالية ثقافية وفنية لتغدو تجسيداً حقيقياً لالتزام المركز المستمر في تعزيز قطاعي الفن والثقافة في إمارة دبي.