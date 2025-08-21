فن الويلية الدان.. جمالياته وأشعاره وأداؤه

صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية، أخيراً، كتاب «فن الويلية الدان: جمالياته – أشعاره – أداؤه» للدكتور حمد بن صراي.

ويعد هذا الكتاب مرجعاً قيماً وشاملاً لفن الويلية (الدان)، وهو فن شعبي كان معروفاً في الإمارات منذ زمن بعيد، وهذا الكتاب يستعرض تاريخ هذا الفن وطريقة الأداء وأشهر الشعراء والفرق، كما يعد رسالة ودعوة للاهتمام بهذا الفن وتوثيقه وحفظه ودعم القائمين عليه، وتقديمه للأجيال القادمة كونه معبراً عن الهوية الإماراتية، لما فيه من قيم وأخلاقيات تعبر عن المجتمع الإماراتي وحضارته.

وقد عرض المؤلف لسبب تسمية فن الويلية أو الدان، وأصوله وتاريخه في دولة الإمارات وسلطنة عمان، وأهم المناطق التي كان يؤدى بها، ونوعية الأشعار التي تغنى في الويلية، ودور الأبو في الفرقة، وشروط تولي الأبو قيادة الفرقة، ومن يخلفه بعد مرضه أو وفاته أو تقدمه في العمر، ودور المرأة في الفرقة، وأدوار أعضاء الفرقة، سواء من يقومون بضرب الطبل أو من يقومون بالترديد، ودور المبلغ.

وكذلك علاقة الأبو الاجتماعية بأعضاء الفرقة، إلى جانب دوره الفني في الفرقة، والسلوكيات الخاصة بالأداء وطرقه المتنوعة، والمناسبات التي يؤدى فيها هذا الفن، وعدد الصفوف وأشكال الطبول وطرق صناعتها، والعقوبات التي يتعرض لها من يتعدى على سلوكيات وقوانين وسنة فن الويلية.

ثم عرض المؤلف للعديد من الأشعار الغنائية الخاصة بفن الويلية، وعدد الأبيات، وموضوعات الغناء، ودور الشاعر والمبلغ عنه. وعرض تفصيلاً للمقابلات مع مشاهير هذا الفن والمتخصصين في أدائه، وحكاياتهم مع فن الويلية.