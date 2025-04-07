بين الصورة الورقية والرقمية1ـ 2

الفارق بين الصورة الورقية والرقمية، هو ذاته الفرق بين الكيمياء والرياضيات. تسمى الصورة الورقية الصورة التناظرية، كلمة «تناظر» هنا تعني التشابه أو التماثل. الكيمياء لديها علاقة مشابهة بالضوء، إذ تحفظ الأشعة المنبعثة من موضوع الصورة في حبيبات صغيرة من الفضة، لكن لا وجود لأي تشابه أو تناظر بين الضوء والأرقام.

الوسيط الرقمي يترجم الضوء إلى بيانات، وفي هذه العملية يضيع الضوء. بينما في التصوير الرقمي تحل الرياضيات محل الكيمياء. تنقل الصورة الورقية أو التناظرية إلى الورق، عبر السلبي، آثار الضوء المنبعثة من الموضوع المصور. إنها في جوهرها صورة من الضوء.

في مختبر الغرفة المظلمة، يعاد الكشف عن الضوء، مما يجعلها بالتالي «غرفة مضيئة». أما الوسيط الرقمي، فعلى العكس من ذلك، يحول الأشعة الضوئية إلى بيانات، أي إلى نسب رقمية. البيانات ليست مضيئة ولا مظلمة، بل تقطع استمرارية ضوء الحياة. يلغي الوسيط الرقمي العلاقة السحرية التي تربط الشيء بالصورة الفوتوغرافية عبر الضوء.

حسب الموضوع المنشور في مجلة «المجلة»، الذي يتناول كتاب «الغرفة المضيئة» لرولان بارت، يعتبر بارت في نظريته أن الصورة الورقية ذات هشاشة مادية تجعلها عرضة للشيخوخة والانحلال، إنها تولد فتواجه الفناء خلال محاولتها لحفظ الحياة وتخليدها.

يستعمل بارت اللفظ اللاتيني spectrum للدلالة على هدف الصورة وموضوعها، وهو يستعير هذه الكلمة من الفيزيائي «إسحاق نيوتن» الذي أطلقها دلالة على الطيف الضوئي، أي على سلسلة الألوان التي ينحل إليها الضوء الأبيض.

الكلمة آتية من الفعل specere الذي يعني الرؤية، وهو يعادل اللفظ الإغريقي الذي يدل على الشبح والطيف، موضوع الصورة يرتبط إذن بالرؤية والفرجة والاشتباه، لكنه يرتبط أيضاً بالموت والأشباح والبعث.

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