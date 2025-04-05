«أصيلة» الثقافي يطلق موسمه السادس والأربعين

أطلقت مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك من اليوم حتى 20 أبريل الحالي.

وتخصص هذه الدورة الربيعية للفنون التشكيلية وتشمل معارض وورشات فنية يشارك فيها فنانون من المغرب، البحرين، اسبانيا، سوريا، رومانيا، بلجيكا وبريطانيا، كما تحتضن مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل) ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس الماضي، أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم هذه السنة على ثلاث دورات:

دورة ربيعية، تخصص للفنون التشكيلية والمشاغل الابداعية

دورة صيفية، تخصص لورشة الجداريات، ومشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل

ودورة خريفية، ويتضمن برنامجها تنظيم ندوة تكريمية للراحل محمد بن عيسى مؤسس مؤسسة منتدى أصيلة في إطار فعالية «خيمة الابداع»

إلى جانب الدورات يتم تنظيم ندوتين فنيتين بعنوان «الفن وسلطة التقنية» و«الفن المعاصر وأنظمة الدعم» وندوة تكريمية تحت عنوان «عبد الكريم الوزاني والنحت المغربي المعاصر».

كما سيعرف الموسم تنظيم فعاليات أدبية وثقافية واستضافة عشرات الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتسليم جائزتين: جائزة «تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي (الدورة 13)»، وجائزة «بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب (الدورة 8)».

تجدر الإشارة إلى أنه جرى أيضا خلال الجمع العام الاستثنائي للمؤسسة، انتخاب حاتم البطيوي، أمينا عاما للمؤسسة خلفا لمؤسسها الراحل الاستاذ محمد بن عيسى، مبدع مواسم اصيلة الثقافية الدولية.