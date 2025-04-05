إطلالة استثنائية لأنغام في «كوكا كولا أرينا»

تطل النجمة المصرية أنغام على محبيها في أمسية تحتفي بأجمل الأغنيات الرومنسية، التي صاغت وجدان جيل كامل من المستمعين العرب.

تقام الأمسية على مسرح «كوكا كولا أرينا» في الثاني من مايو المقبل.

تمتلك أنغام، نجمة الغناء العربي، مسيرة فنية تمتدّ لأكثر من ثلاثة عقود، أصدرت خلالها مجموعةً هائلة من الأغنيات الخليجية والعربية الشهيرة، ومن المنظور أن تقدم باقة من أجمل أغانيها، ومن بينها: «سيدي وصالك» و«عمري معك» و«كل ما نقرّب»، والكثير من أغنيات أحدث ألبوماتها.

يذكر أن الفنانة أنغام بدأت، المولودة في الإسكندرية، رحلتها الموسيقية في العام 1987، تحت إشراف والدها الموسيقي والملحن البارز محمد سليمان، وفي رصيدها قائمة من الأغنيات التي حقّقت شهرة واسعة، مثل «أكتبلك تعهّد» و«ليه سبتها» و«بعتلي إيميل» و«هو أنت مين» وغيرها.