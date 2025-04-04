«أقاليم بلا حدود».. أعمال تجسد حواراً فنياً يتجاوز حدود الزمن

تحتضن دبي معرضاً فنياً نسائياً بعنوان «أقاليم بلا حدود»، والذي سيقام في فاوندري، في داون تاون دبي، ابتداءً من 10 أبريل الجاري. ويهدف المعرض، الذي يقام بالتعاون مع معرض جيليان جيسون غاليري ومقره في لندن لتعزيز الروابط الثقافية في عالم الفن المعاصر، وبناء جسور التواصل بين الفنانين العالميين والمؤسسات وجامعي الأعمال الفنية، بما يواكب المشهد الثقافي المتنامي في المنطقة.

وأعربت ميلي جيسون فوستر، مديرة جيليان جيسون غاليري، عن سعادتها بإقامة المعرض في دبي، وقالت: «يمثّل معرض «أقاليم بلا حدود» أول مشاركة لنا في دبي، سواء كمعرض فني أو من خلال قائمة الفنانات التي تضمها المؤسسة والتي تشمل السيدات فقط. وتُعد مدينة دبي، بما تجمعه من أصالة وتحوّل، الموقع المثالي لهذا المعرض الأول، لما تعكسه من مشهد ثقافي نابض ومتطوّر في المنطقة».

ينظم المعرض شركة شركة A+ للاستشارات الفنية للاستشارات الفنية التي أسستها آزرا آبان، والتي قالت عن المعرض: «يقدم المعرض فنانات من مختلف الأجيال والخبرات، في حوار فني يعكس قوة الإبداع وقدرته على تجاوز الحدود».

ويقدّم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية لفنانات بارزات، تعكس قوّة وتنوّع التعبير الفني النسائي.

وسيضم أعمال كل من ميغان بيكر، وبيبا القاضي براون، وبريجيت رايلي، ولويز بورجوا، ضمن حوار فني يتجاوز حدود الزمن، ويسلّط الضوء على مدى اتساع وعمق الابتكار الفني لدى السيدات.

ويمثل هذا المعرض منصة لتعريف جمهور المنطقة بعدد من الفنانات المشاركات للمرة الأولى، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار الثقافي المتنامي بين الإمارات والمشهد الفني العالمي.

يستعرض معرض «أقاليم بلا حدود» القدرات الإبداعية الاستثنائية للمرأة من مختلف الأجيال والجنسيات، ومن خلال مجموعة متنوّعة من الوسائط الفنية التي تشمل النحت، والطباعة، والرسم الزيتي، والتصوير الفوتوغرافي الملوّن، والأعمال على الورق، يُبرز المعرض أعمالاً فنية صاعدة وراسخة في آنٍ معاً.

ويُظهر المعرض الإمكانات الهائلة للمادة والشكل، حيث يأتي كلّ عمل فني – سواء بتكوين مدروس أو تعبير تلقائي – ليكسر التوقعات التقليدية، ويقدّم رؤى جديدة تُلهم المشاهد لإعادة تأمل العالم من منظور مختلف.