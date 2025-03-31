عبقرية العدسة في رصد تفاصيل مساجد الإمارات

مصورٌ صحافيّ مجتهدٌ ومبدع، يستند إلى باقةٍ قيِّمة من الإنجازات والجوائز المحلية والعربية، لكن ومضته الفريدة جاءت في النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025» في إمارة الشارقة حيث قام بتوظيف خبرته في استهداف زاويةٍ لم تحظَ بتركيزٍ فوتوغرافيّ كافٍ ! إنها قِباب المساجد من الداخل ! مُستعرضاً الجوانب المعمارية داخل مساجد الإمارات.

يُبرِز عماد علاء الدين من خلال مشروعه الذي يحمل عنوان «مساجد الإمارات: تناغم الفن والروحانية»، مزيجاً من الإبداع والروحانية، مُجسِّداً جهود الفنانين والنحّاتين والخطّاطين في صياغة هوية بصرية مميزة لهذه المساجد. وقال المصور السوري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: «إنه سعى عبر عدسته لإبراز التفاصيل الخفيّة التي تعكس التناغم الفريد بين الفن والروحانية في مساجد الإمارات، بهدف مشاركة العالم جَمَاليات هذا الإرث المعماري».

خلال رحلته التي استغرقت مدة شهرين، وثَّقت عدسة علاء الدين في هذا المشروع عدداً من المساجد في الإمارات السبع، من أبرزها: مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي، مسجد النور في الشارقة. وقد عكس تنوّع الطُرُز المعمارية، مزيجاً من التأثيرات الإسلامية المختلفة، بدءاً من العمارة العثمانية والمغولية، وصولاً إلى الطراز الفاطمي والمملوكي.

وعن زاوية التصوير الفريدة، يقول: «إن زاوية التصوير نحو الأعلى تلعبُ دوراً أساسياً في إبراز الدقة الهندسية والجَمَال البصري لمساجد الإمارات، خصوصاً عند توثيق القِباب والزخارف المعمارية المُعقَّدة. مع ذلك لم يخلُ هذا المشروع من التحديات، إذ كان عليّ تحديد مركز قبة المسجد من الأسفل، دون الاستعانة بجهاز الليزر، لحماية نفسي ومن حولي».



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