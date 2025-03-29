توماس غراو يقود أوركسترا فرانز شوبرت في حفلات «دبي أوبرا»

تعود أوركسترا فرانز شوبرت فيلهارمونيا إلى مسرح دبي أوبرا يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل، لتقديم حفل موسيقي كجزء من النسخة الـ14 من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، بتنظيم من مجموعة ساميت إيفنت.

يقود الأوركسترا المايسترو الإسباني توماس غراو، حيث يسعى لإبهار الجماهير في الإمارات بمزيج من القطع الكلاسيكية المفضلة التي سيتم تقديمها برفقة عازف التشيلو الفرنسي المرموق إدغار مورو.

ويُعد مورو أحد أبرز العازفين في عصرنا الحالي، حيث حقق نجاحات كبيرة في مسابقات مرموقة، مثل مسابقة روستروبوفيتش لعام 2009 ومسابقة تشايكوفسكي لعام 2011.

كما ظهر في أشهر قاعات الحفلات الموسيقية حول العالم. من بين إنجازاته العديدة، فاز مورو بجائزتي Victoires de la Musique Classique في عامي 2013 و2015، وكذلك جائزة Young Concert Artist لعام 2014، بالإضافة إلى حصول ألبومه الأول عام 2014 على جائزة ECHO Klassik.

ويُعد مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى الذي ينطلق من 6 ويستمر حتى 21 أبريل 2025 احتفالاً بأفضل ما يقدمه عالم الموسيقى الكلاسيكية، ويضم سلسلة من الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أشهر العازفين المنفردين، والأوركسترات، وقادة الأوركسترا في عصرنا، ويقدم مجموعة متنوعة وغنية من البرامج الموسيقية التي تتراوح بين القطع الكلاسيكية المحبوبة وأعمال المعاصرين، ليعد بمهرجان استثنائي وتجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين.

ويقدم المهرجان، الذي يستمر لمدة 16 ليلة، عروضاً مذهلة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية في دبي أوبرا، حيث يجمع بين نخبة من العازفين العالميين وأشهر الفرق الأوركسترالية وقادة الفرق الموسيقية.

ومن أبرز المشاركين في هذا الحدث الفني الاستثنائي، أوركسترا طوكيو الفيلهارمونية، أقدم الفرق الموسيقية في اليابان، التي تتمتع بتاريخ عريق في تقديم أروع المقطوعات الكلاسيكية، وأوركسترا فرانز شوبرت الفيلهارمونية الإسبانية، ماكسيم فينغيروف (موناكو)، أحد أعظم عازفي الكمان في العالم، ودانييل لوزاكوفيتش (السويد)، موهبة شابة صاعدة في عالم الكمان، وجوزيبي جيبوني (إيطاليا)، عازف كمان متميز حاز العديد من الجوائز الدولية.

وميخائيل بليتنيف (سويسرا)، عازف بيانو عالمي وقائد أوركسترا مرموق، وإدغار مورو وغوتييه كابوسون (فرنسا)، عازفا تشيلو معروفان بأسلوبهما الفريد وحضورهما القوي على المسرح.

يمثل المهرجان فرصة استثنائية للجمهور في دبي للاستمتاع بروائع الموسيقى الكلاسيكية في أجواء دبي أوبرا الفريدة، حيث يلتقي الشرق والغرب في تمازج ثقافي يثري المشهد الموسيقي والفني في الإمارة.

ولا تتوقف العروض عند الموسيقى الكلاسيكية، حيث تستعد فرقة ألبرتا باليه كندا لتقديم عرضها الساحر «ألف حكاية» يومي 4 و5 أبريل 2025 في دبي أوبرا.

يعتبر هذا العرض تحفة فنية تجمع بين الباليه الكلاسيكي والسرد القصصي، مقدمة للجمهور تجربة مسرحية لا تُنسى.

ويستوحي العرض قصصه من أشهر الحكايات الخيالية مثل سندريلا، بياض الثلج، علاء الدين، الجميلة والوحش، وغيرها، بمصاحبة موسيقى مبهرة من تأليف أليكسي شور، التي تضفي أجواء ساحرة على الأداء الحركي المذهل.