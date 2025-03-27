أصالة نصري تغني في القرية العالمية بدبي 6 أبريل

تستضيف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الفنانة القديرة أصالة نصري، أيقونة الشرق، في حفل موسيقي متميز، من إنتاج روتانا، وذلك على مسرحها الرئيسي، يوم الأحد 6 أبريل 2025.

ويعد هذا الحفل المرتقب مسك ختام احتفالات عيد الفطر السعيد في القرية العالمية، إذ تعد القرية العالمية ضيوفها، معه، بأمسية استثنائية من الإبداع الفني والإتقان الموسيقي والألحان العذبة.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري، تتسم بصوتها الساحر وإحساسها الكبير وأدائها المؤثر، وتحظى بشعبية وبمحبة واسعة في مختلف أرجاء الوطن العربي. وقد انطلقت إلى عالم الشهرة في بداية التسعينات.

ومن أشهر الألبومات الأولى لها: «لو تعرفوا»، لتأسر قلوب الجماهير طوال أكثر من عقدين من الزمن. ومن المنتظر أن تقدم في هذا الحفل في القرية العالمية، مجموعة من أبرز أغانيها، مثل: «غلبان» و«سبب فرحتي» و«شكراً»، وذلك في احتفالية تحتفي بمسيرتها الفنية. كما تجدر الإشارة إلى أن إذاعة «العربية 99» هي الشريك الإذاعي الرسمي للحفل.

وتقام سلسلة الحفلات الغنائية للموسم 29 على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، وحضورها متاح لجميع ضيوف الوجهة ضمن تذكرة الدخول العامة. ويمكن الحصول على التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق، أو عبر شبابيك التذاكر الموجودة عند بوابات الدخول.