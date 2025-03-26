بدء تصوير الجزء الثالث من «بيت التنين»

بعد مرور 9 أشهر على عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل «بيت التنين» على الشاشات، كشفت صحيفة واتسون أوبزرفر، عن بدء عمليات تصوير الجزء الثالث من المسلسل الناجح، الذي تنتجه شبكة «HBO» التلفزيونية الأمريكية - وهو مقدمة لسلسلة الخيال العلمي العملاقة «صراع العروش»، حيث يجري تصويره في استوديوهات وارنر براذرز في واتفورد.

ووفقاً للصحيفة، سيُجرى التصوير في كل من هيرتفوردشاير وشمالي ويلز، وسيستمر التصوير حتى أكتوبر المقبل.ولم يحدد بعد موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل «بيت التنين»، الذي يتميز بأحداثه المثيرة، مع وجود شخصيات رئيسة جديدة في هذا الموسم.