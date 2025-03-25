عمر خيرت يحيي حفلاً في «كوكا كولا أرينا» 18 أبريل المقبل

يحيي المؤلف الموسيقي وعازف البيانو المصري عمر خيرت في دبي حفلاً فنياً في 18 أبريل المقبل على مسرح «كوكا كولا أرينا»، حيث سيؤدي خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أعماله الموسيقية.

أعمال مميزة

ويقدّم هذا الموسيقي والملحن واحدة من أكثر مؤلفاته الموسيقية شهرة، وهي «ليلة القبض على فاطمة»، التي يترقبها محبو هذا المايسترو، إلى جانب العديد من أعماله المميزة، التي لاقت إعجاب واستحسان الجماهير في العالم العربي، ما يوفر للجمهور أجواء مفعمة بسحر الموسيقى والألحان العذبة من خلال أسلوب عمر خيرت المذهل، حيث يتميز بقدرته على إضفاء لمسات غربية على الألحان العربية المعاصرة.

يذكر أن عمر خيرت المولود في القاهرة يمتلك مسيرة فنية ناجحة متواصلة منذ عقود، كما وضع ألحاناً لعدد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية، وأحيا عروضاً مباشرة في جميع أنحاء المنطقة والعالم.