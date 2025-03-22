«أدولسنس».. دراما بريطانية تتناول تأثير الإنترنت على المراهقين

يستقطب المسلسل البريطاني القصير «أدولسنس»، أي «سن المراهقة» عبر «نتفليكس» عدداً كبيراً من المشاهدين، ويثير قلق الآباء والأمهات بشأن التأثيرات السلبية والمعادية للنساء التي يتعرض لها الشباب عبر الإنترنت.

ويتصدر «أدولسنس» قائمة الأعمال الأكثر استقطاباً للمشاهدين على منصة البث التدفقي «نتفليكس» في مختلف أنحاء العالم، إذ حصد أكثر من 24 مليون مشاهدة في أسبوع واحد من إطلاقه.

وبات هذا المسلسل حديث الناس في كل مكان، حتى إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال لأعضاء البرلمان إنه يشاهده مع أولاده المراهقين.

وفي حلقات المسلسل الأربع التي صُوّرت بأسلوب اللقطة الواحدة، ما يعزز الشعور بالانغماس، يطغى السؤال الآتي: كيف أصبح جايمي، المراهق البالغ 13 عاماً ذو الوجه الملائكي وابن العائلة المُحِبَّة، محور تحقيق جنائي استدعى توقيفه في الصباح الباكر بتهمة قتل تلميذة طعناً؟

وتتطابق قصة «أدولسنس» مع مناخ سائد في بريطانيا راهناً، إذ تورد الصحف باستمرار أخباراً عن اعتداءات بالسكاكين، ويلاحظ تأثير الذكوريين كأندرو تيت والخطاب المعادي للنساء على بعض الشباب، وتبرز مشكلة استحالة السيطرة على حياة المراهقين على الإنترنت.

وقالت إيزابيل، وهي أم لابنتين تبلغان 16 و18 عاماً، إنها «صدمت» من قصة المسلسل، لإدراكها أنها «قد تكون حقيقية جداً». وتتعلق القصة باللغة التي يستخدمها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بأيديولوجية «إنسل»، وهي اختصار لعبارة «العازبين غير الطوعيين» بالإنجليزية، أي الرجال الذين لا يلقون قبولاً من النساء فيلجأون إلى بث الكراهية تجاههن.

وأضافت إيزابيل، التي طلبت عدم ذكر اسمها: «لا نعرف هذه الثقافة برمتها، والبالغون مستبعدون منها، وهذا أمر مخيف».

وسألت إيزابيل المقيمة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية: «إذا وقع أحد أبنائنا في هذا الفخ، فكيف يمكن إخراجه منه؟».

والصحافة البريطانية التي كانت تتناول «أدولسنس» بإسهاب، تطرح السؤال نفسه أيضاً.