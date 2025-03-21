«بينالي أبوظبي» في رمضان.. تأمل واستكشاف

يتيح بينالي أبوظبي للفن العام لزواره في شهر رمضان الجاري فرصة استكشاف المجموعة الثانية من الأعمال الفنية المشاركة في دورته الافتتاحية، حيث يحوّل هذا الحدث العديد من مواقع أبوظبي إلى احتفالية بالفن والثقافة والمجتمع على مستوى الإمارة. ويستمر البينالي حتى 30 أبريل المقبل، وقد كشف حتى الآن عن سلسلة من التركيبات الفنية الجديدة الخاصة بالموقع، كجزء من برنامج أوسع يضم أعمال أكثر من 70 فناناً من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم أجمع.

وخلال الشهر الفضيل، يقدم البينالي فرصة فريدة للتأمل والاستكشاف الفني للزوار من جميع الخلفيات الثقافية والاهتمامات. ويتيح البينالي فرصة الاستمتاع بروح الموسم من خلال القيام برحلات مميزة قبل أو بعد الإفطار عبر كورنيش أبوظبي، والحدائق العامة، وموقع هيلي الأثري، وواحة العين الهادئة، والمجمع الثقافي النابض بالحياة، وسوق السجاد الصاخب. كما يمكن للزوار استكشاف التركيبات الفنية التي أبدعها فنانون محليون ودوليون لتعكس روح المجتمع والبيئة والتراث الثقافي.

وتقدّم مجموعة أنغا الفنية خلال بينالي أبوظبي للفن العام عملاً فنياً بعنوان «مخزن الهجرة» (2024)، وهو مجمّع معماري يرمز إلى صمود الناس ومعاناتهم تحت وطأة ضغوط الهجرة التاريخية والمعاصرة. بُنيت الصومعة من مواد محلية في موقع هيلي الأثري في العين، لتوفر مساحة خاصة للتأمل في قضايا الهجرة. ينتقد العمل البنى التحتية الحديثة التي تُشعر الناس بالغربة، ويحث على خلق بيئة تحفّز على التعاطف مع النازحين والطبيعة.

كما يتضمن بينالي أبوظبي للفن العام العمل الإبداعي «التفاعل المدني (2024)»، وهو من إبداع مجموعة أركيتيكتورا إكسبانديدا. كما يبرز خلال فعاليات بينالي أبوظبي للفن العام خلال شهر رمضان العمل الفني «مرح التقاليد» (2024) وهو عبارة عن حديقة فنون عامة، تجمع بين التراث الثقافي والتعلم واللعب، بهدف خلق مساحة تفاعلية للأطفال.

تضم الحديقة ثلاثة عناصر تقليدية في الإمارات هي، سفينة داو (شراعية) تم تحويلها إلى ملعب تفاعلي، ونافورة ماء للعب حيث يمكن للأطفال التعرف على الأسماك المحلية مثل الهامور، وقرقور (أداة تقليدية لصيد الأسماك) تم إعادة تصميم قبّته لتتحوّل إلى منطقة تُحفّز على الإبداع. ويعرض بينالي أبوظبي للفن العام العمل الفني «فضاء عميق» من إبداع الفنانة لوسيا كوخ.