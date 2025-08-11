أنطونيو بانديراس: أحيا بالتمثيل ولا نية للاعتزال

أكّد النجم الإسباني أنطونيو بانديراس، في مقابلة معه نُشرت أمس تزامناً مع عيد مولده الخامس والستين، عزمه على الاستمرار في التمثيل، وعدم الاعتزال، مشيراً إلى أنه من أولئك الذين يموتون إذا توقفوا عن التمثيل.

وقال الممثل، الذي برز بأدواره في أفلام «ذي ماسك أوف زورو» «ديسبيرادو» و«فيلادلفيا»: عندما كنت في العشرين من عمري، كنت أعتقد أن من يبلغون الخامسة والستين يستعينون بعصا عندما يمشون.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «إل باييس» الإسبانية: في سن الخامسة والستين، كان الناس يتقاعدون. لم يعد الأمر كذلك، فالتقاعد بات في سن أكبر.

وتابع النجم الذي أصيب بنوبة قلبية عام 2017: «ربما أقوم بأمور لا ينبغي لي فعلها. لكن الأطباء يقولون إنني بخير، وإنني أستطيع أن أفعل كل ما يحلو لي».

وأشار الممثل إلى أنه بدأ في الآونة الأخيرة يتلقى دروساً في الموسيقى واشترى بيانو. وقال: «أعتقد أنني من أولئك الذين يموتون إذا توقفوا. أنا أؤدي عملاً أحبه. أنا محظوظ بذلك». ويُواصل بانديراس الذي بدأ التمثيل في مطلع ثمانينات القرن العشرين، إدارة المسرح الذي أسسه عام 2019 في مسقط رأسه ملقة جنوبي إسبانيا.