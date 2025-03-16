«بيكاسو» في هونغ كونغ مع فنانين آسيويين

يقام في هونغ كونغ معرض يجمع أعمال الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو ولوحات لفنانين آسيويين، مما يشكل تلاقياً ثقافياً غير متوقع.

وقال دوريون تشونغ، كبير أمناء متحف «ام +» في هونغ كونغ: بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاة معلّم التكعيبية، لم يخف الاهتمام بحياة بيكاسو وأعماله مطلقاً، بما في ذلك في آسيا.

وفي إطار معرض «بيكاسو فور إيجيا: ايه كونفرسايشن»، يُعرض على مدى أربعة أشهر نحو ستين عملاً بينها «بورتريه رجل» أو رسم لرأس حصان من لوحة «غيرنيكا»، معار من متحف بيكاسو في باريس، إلى جانب 130 قطعة فنية لفنانين آسيويين.

وقد عُرضت اللوحة الشهيرة لكاتدرائية القلب المقدس في باريس، بجوار عمل للفنان التشكيلي الصيني كاي غو تشيانغ.

وقال تشونغ: «تميل معارض بيكاسو إلى أن تكون جد مونوغرافية (ذات موضوع واحد)».

وأضاف: «اعتقدنا أنه لفهم بيكاسو بشكل أفضل، نحتاج إلى إنشاء تجاورات وحوارات غير متوقعة».

ورحّبت رئيسة متحف بيكاسو في باريس سيسيل دوبريه، بمقاربة «لامركزية من وجهة نظر غربية».

وشهد المعرض الكبير الأخير المخصص لبيكاسو في هونغ كونغ عام 2012، إقبالاً كبيراً.