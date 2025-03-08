مزاد «سوثبي» يعرض لوحة لفان جوخ تحمل بصمة إصبع

عرضت لوحة فان جوخ «الحديقة العامة في آرل للبيع» بالمزاد العلني في مزاد سوثبي في لندن في الرابع من مارس بسعر تقديري يتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه إسترليني ويصور العمل الحديقة في ساحة لامارتين، التي تقع بين البيت الأصفر للفنان والأسوار القديمة لمدينة آرل وقد أطلق عليها فان جوخ اسم «حديقة الشاعر»، لأنه تخيل شعراء عصر النهضة يتجولون في مساحاتها الخضراء.

مفاجآت

من بين المفاجآت في اللوحة وجود بصمة إصبع في الزاوية اليمنى السفلية، حيث أكد متخصصو مزاد سوثبى أن العلامة قد تم صنعها باستخدام طلاء زيتي، يتراوح لونه من الأصفر إلى الأخضر إلى الأزرق ومن المحتمل جداً أن يكون هذا قد جاء من أصابع فان جوخ.

وأزالت «سوثبي» في وقت سابق الرسم من إطاره ووجدت نقشاً بقلم رصاص على ظهره تحت عنوان «Pour Mercredi 19 Juillet» وربما يشير هذا إلى حقيقة أنه تم إقراضه في عام 1894، عندما صادف يوم 19 يوليو يوم أربعاء، من قبل شقيقة زوجة الفنان جو بونجر لمجلة Mercure de France لإعادة إنتاجه، حيث تم نشره في عدد سبتمبر من نفس العام، مما يجعله أحد أول أعمال فان جوخ التي تم إعادة إنتاجها في منشور مطبوع.

رسم

وقد أرسل فينسنت فان جوخ الرسم الصغير (14 × 17 سم) إلى شقيقه ثيو في 26 سبتمبر 1888، مع رسالة مرفقة. طوى الرسم إلى نصفين، لجعله مناسباً للمغلف وقد تم تقويم خط الطي من قبل القائمين على الترميم، ولكن يمكن رؤيته بوضوح على الوجه الخلفي وفي خطابه المرفق كتب فينسنت أن الرسم يمثل لوحة أكملها للتو، وأوضح أنها «الحديقة التي تقع أمام منزلي مباشرة».

ومع ذلك، فإن الرسم الذي يتم عرضه للبيع في دار سوثبي يظل سجلاً للوحة الأصلية للحديقة العامة في آرل، وكذلك رسم تخطيطي أصغر وأكثر تخطيطاً تم رسمه في رسالة إلى صديق فان جوخ، الفنان البلجيكي يوجين بوخ.