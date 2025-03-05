"آرت دبي 2025" .. برنامج فني متنوع يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا

كشف معرض "آرت دبي" عن تفاصيل برنامجه لدورة 2025، والذي يواصل من خلاله التزامه الراسخ بدعم المشهد الفني المحلي والعالمي.

ومن المقرر أن يُقام المعرض في مدينة جميرا بدبي بين 18 و20 أبريل المقبل، مع تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.

ويواصل "آرت دبي" تقديم مبادرات فنية جديدة تعزز من مكانته كمنصة ثقافية رائدة، تتضمن تعاوناً مع الفنان المكسيكي هيكتور زامورا لتقديم سلسلة من العروض والتدخلات المكانية بالتعاون مع "السركال أفينيو"، كما يشهد المعرض تكليفاً رقمياً للفنان الإماراتي محمد كاظم برعاية مجموعة "جوليوس باير"، بالإضافة إلى أعمال تركيبية وتجريبية من فنانين عالميين مثل أنيا سليمان، وتوتال أرتس في "ذا كورت يارد".

أما في"آرت دبي ديجيتال"، فسيتم عرض تركيبات رقمية تفاعلية من قبل استوديوهات عالمية مثل "أوتش استوديو" و"بريكفست" و"هايبرد إكسبرينس"، التي تدمج بين الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يعكس التحولات التكنولوجية وتأثيرها على التجربة الإنسانية.

ويستمر المعرض في تقديم منصات للحوار الثقافي عبر "منتدى الفن العالمي"، الذي يحمل هذا العام عنوان "ذا نيو نيو نورمال"، بإشراف شومون بصار وتنظيم Y7، حيث سيتناول التحولات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الثقافي.

كما تعود قمة "آرت دبي ديجيتال" في دورتها الثانية تحت شعار "ما بعد السمو التكنولوجي" لاستكشاف التحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالفن والتكنولوجيا.

أما "برنامج الأطفال" التابع لمجموعة "أ.ر.م القابضة"، فيدخل عامه الخامس بمشاركة الفنانة النيجيرية بيجو ألتيسي والفنانة الإماراتية علياء حسين لوتاه، حيث يقدم ورش عمل تستكشف علاقة الأطفال بالبيئة من منظور فني.

ويُعقد "آرت دبي" بالشراكة مع مجموعة "أي.أر.أم القابضة"، وبرعاية "جوليوس باير"و"بياجيه"، إلى جانب "دبي للثقافة"، مما يعكس التزام هذه المؤسسات بتعزيز البنية التحتية الثقافية في دبي؛ ويواصل المعرض ترسيخ مكانته كمحرك أساسي للمشهد الفني في المنطقة، عبر مبادرات تجمع بين الفنون المعاصرة والتكنولوجيا والحوار الثقافي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للإبداع والابتكار الفني.