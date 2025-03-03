خالد الحميري..أسبوع ثلجي في صندوق!

هل تتصور أن تقضي أسبوعاً محصوراً في صندوق خشبي بمقاس 6 × 6 أقدام في درجة حرارة هي تحت الصفر في منطقة سيبيريا في روسيا، فقط لالتقاط صورة لنمر؟

هذه من مغامرات المصور الإماراتي خالد الحميري، الذي يعتبر التصوير الفوتوغرافي وسيلة للانغماس في الطبيعة وتوثيق مشاعر الحياة البرية.

خلال مشاركته في مهرجان التصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر) في الشارقة، الذي عرض خلاله مجموعة صور مميزة لعدد من النمور، أجرت صحيفة محلية حواراً مع المصور الذي تميز بمغامراته البرية لاستكشاف الحيوانات في بيئات مختلفة. لقد قضى خالد 13 يوماً في جبال الهيمالايا في ظروف شديدة البرودة على أمل تصوير النمر الثلجي المراوغ، كان الجو ثلجياً ضبابياً، وقد رأى خالد النمر لكنه لم يتمكن من التقاط صور واضحة له.

خلال رحلة سيبيريا في روسيا، أمضى خالد أسبوعاً محصوراً في صندوق خشبي مقاسه 6 × 6 أقدام في درجات حرارة تحت الصفر، على أمل التقاط صورة لنمر «آمور» المراوغ، الذي يُعد «أندر قطة كبيرة في العالم»، ورغم مثابرته لم يتمكن من رصده. يقول خالد: القط العملاق هو حلم كل مصور للحياة البرية.. لم أتمكن من تصويره بعد.. ولكنني سأعود إلى روسيا لمحاولة أخرى.

في تجربة مروعة في ألاسكا، واجه خالد دباً رمادياً كاد أن يودي بحياته، حيث كان مستلقياً بالقرب من بركة لالتقاط أفضل صورة خلال اصطياد الدب للسمك، وبعد أن اصطاد الدب سمكة، بدأ يسير نحوه مباشرة، فتراجع زميله لكن خالد بقي ساكناً.. فاقترب الدب منه حتى أصبح على بعد متر واحد، لكنه لم يهاجمه.

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