«ليالي الفن» تنطلق 13 نوفمبر المقبل

تنطلق النسخة العشرون من أمسيات «ليالي الفن» 13 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 16 منه في مركز دبي المالي العالمي، معززة مكانتها إحدى أبرز الفعاليات الثقافية في دبي والمنطقة.

وتحتفي هذه النسخة بعقدين من الإبداع الفني والتواصل المجتمعي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز المراكز الثقافية في دولة الإمارات. وتدعو فعالية «ليالي الفن» المبدعين للمشاركة في نسختها العشرين، حيث سيتحوّل مركز دبي المالي العالمي إلى معرض مفتوح يحتفي بالفنون، والتصميم، والموسيقى.

وتستقبل الفعالية مشاركات في مجموعة واسعة من المجالات الفنية، بما في ذلك الفنون التشكيلية التقليدية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والجداريات، والتصميم، بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية، والحوارات الفنية، والعروض الحية.

يمكن للراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم الفنية، التي تتضمن صوراً عالية الجودة للأعمال، ونبذة تعريفية عن الفنان، ووصفاً للمحتوى الفني، عبر استمارة التقديم المتاحة عبر الرابط التالي: (https://pages.difc.com/difc-art-nights-call) علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر المقبل.

وستقوم لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي بمراجعة جميع الطلبات، واختيار الأعمال الفنية، التي ستعرض خلال الحدث، الذي يمتد على مدار أربعة أيام.