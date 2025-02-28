سلسلة «ذا ريل فايلز» الدرامية تنطلق نحو فضاءات عالمية واسعة

تبدأ السلسلة الدرامية «ذا ريل فايلز»، التي انطلقت من السوق الإبداعية الإماراتية، انتشارها العالمي، حيث ستعرض عبر فضاءات بث دولية في الوقت القريب المقبل، وهي تمثل سلسلة من القصص السينمائية القصيرة، حيث إنها مختارات مدتها 60 ثانية، ومحتواها اجتماعي متميز، وقد تم إطلاق السلسلة في 6 سبتمبر 2024، وسرعان ما أسرت عشاق قصص الرعب بسردها المميز، وحصدت عدداً كبيراً من المتابعين.

وستكون السلسلة متاحة عالمياً عبر منصة البث عبر الإنترنت «زي فايف» العالمية، وذلك بعد ظهورها لأول مرة على منصة «إنستغرام»، والذي أحدث اهتماماً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدم «ذا ريل فايلز»، التي ابتكرتها المخرجة والمنتجة والرئيسة التنفيذية لشركة «زين فيلم برودكشن»، زينوفر فاطمة، مجموعة فريدة من القصص القصيرة، التي تنتمي إلى دراما الرعب.

وقالت زينوفر فاطمة: «سيتطور المسلسل إلى ما هو أبعد من التركيز على الرعب والإثارة، ليشمل عناصر الوعي الاجتماعي، وتعزيز أعمق للسرد». وسيتم بث الحلقات بانتظام على «زي فايف»، مع إصدارات جديدة حصرية كل ستة أشهر، بمحتوى أطول لتلبية الطلب العام.