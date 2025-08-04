أصالة تختتم فعاليات «جرش»

اختتمت الفنانة أصالة نصري فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن ، بحفل جماهيري أقيم أول من أمس على المسرح الجنوبي.

وقدّمت أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، منها: «عليم الله»، «قد الحروف»، «آسفة»، «أكتر من اللي أنا بحلم بيه»، و«يا مجنون مش أنا ليلى»، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل جماهيري لافت، حيث ردد الجمهور الكلمات بحماسة شديدة، وكأنها نشيد جمعي. وللأردن غنت أصالة «بالعلالي يالأردن بالعلالي».

وعبّرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور، مؤكدة أن مهرجان جرش هو «ركيزة أساسية لكل فنان»، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر بالمشاركة في هذه الليلة التي لن تُنسى.

الجدير بالذكر أن المطربة أصالة، تعتبر من أشهر الأصوات العربية التي حافظت على مكانتها الفنية، وطورت موهبتها عبر سنوات طويلة، إذ نجحت في تجديد نفسها باستمرار، مع الحفاظ على هويتها الموسيقية التي أحبها الملايين حول العالم.