مروان خوري وفايا يونان يغنيان في دبي 1 أكتوبر

تستقطب دبي أبرز نجوم الفن في العالم العربي، ليلتقوا بجمهورهم ويقدموا أغانيهم على مسارح صروحها الفنية، ما يعزز مكانتها عاصمة للفن والترفيه. وفي هذا السياق، يحيي النجمان العربيان مروان خوري وفايا يونان حفلاً فنياً يترقبه عشاق الغناء في دبي، وذلك على خشبة مسرح «دبي أوبرا» 1 أكتوبر المقبل.

وسيقدم الفنانان خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغنياتهما التي ستشعل أجواء «دبي أوبرا» وحماس الجمهور الذي سيحظى في هذه الأمسية الموسيقية بمجموعة من روائع اللحن والصوت.

ويشتهر مروان خوري بلقب «الفنان الشامل»، بفضل موهبته الملفتة في الكتابة والتلحين والغناء، وله العديد من الأغاني منها: «خذني معك» و«فيك لما بلاك» و«شوق» وغيرها الكثير، وقد بدأ مشواره الفني منذ الصغر، وتابع دراسته في المعهد الوطني الموسيقي في لبنان، حيث صقل موهبته واكتسب المزيد من المهارات، وحقق ألبومه الأول نجاحاً ملفتاً وانتشاراً واسع النطاق وإشادة من النقاد، ومهد الطريق لمسيرته الفنية المتميزة والمتواصلة بنجاح.

أما الفنانة السورية فايا يونان، فقد نشأت على شغف بالفن منذ طفولتها، ووجدت لاحقاً طريقها إلى الجمهور من خلال مجموعة من الأغاني التي لاقت رواجاً واسعاً، منها «يا قاتلي»، «في الطريق إليك»، «يا ليتَه يعلم»، و«غنّي»، وتتميز بأدائها الفريد للأغنيات التراثية، وتواصلها المباشر والسلس مع الحضور، وأسلوبها الخاص في المزج بين الأداء المعاصر والذائقة الموسيقية العربية الأصيلة.