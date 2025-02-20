دبي وجهة عالمية رائدة لتصوير الأفلام والإنتاجات السينمائية





بدعم من مجلس دبي للإعلام، وتأكيداً لمكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لتصوير الأفلام والإنتاجات السينمائية، اختتام عمليات التصوير الخاصة بفيلم "جاك رايان" في دبي، وهو من إنتاج “أمازون إم جي إم ستوديوز”، ومن بطولة النجم جون كرازنسكي، وإخراج أندرو بيرشتاين.

مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية” التابع لمجلس دبي للإعلام يلعب دوراً محورياً في دعم الأعمال العالمية التي يتم تصويرها في دبي، وهذا الفيلم يُضاف إلى مجموعة من الأعمال السينمائية والانتاجات الكبيرة التي تم تصويرها من قبل في الإمارة، وتم تصوير العمل الجديد في إطار التعاون بين مجلس دبي للإعلام وشركة أمازون العالمية.

وقالت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام خلال زيارة لموقع تصوير فيلم "جاك رايان" ولقاء فريق العمل: نرحب بالتعاون مع "مازون" العالمية من خلال هذا الفيلم، ونعمل على تعزيز دور مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية لتقديم كافة التسهيلات لكبرى شركات الإنتاج العالمية الراغبة بتصوير أعمالها السينمائية في دبي.