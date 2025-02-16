وفاة المغنية وعازفة الإيقاع السودانية آسيا مدني

قال اتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر اليوم الأحد إن المغنية وعازفة الإيقاع السودانية آسيا مدني توفيت "بشكل مفاجئ وصادم".

كما نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة الراحلة في بيان قائلة إنها "كانت فنانة مخلصة جدا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة".

ولدت آسيا في مدينة ود مدني بوسط السودان واشتهرت بتقديم الفلكلور الغنائي السوداني مع مزجه بالإيقاعات الموسيقية الحديثة وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية كما كونت كورال أطفال لأبناء السودانيين في مصر حيث كانت تعيش منذ نحو 20 عاما.

كانت عضوة في (مشروع النيل) للموسيقيين الأفارقة الذي جمع فنانين من مختلف دول نهر النيل وشاركت في فيلم وثق لهذه التجربة بعنوان (بعيدا عن النيل) عرض عام 2022 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.