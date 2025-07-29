9 عروض جديدة في «دبي للكوميديا» تقدم بـ 6 لغات مختلفة

يستعد مهرجان دبي للكوميديا للعودة بقوة في شهر أكتوبر المقبل، حاملاً معه دفعة جديدة من نجوم الكوميديا الذين سيحولون أمسيات المدينة إلى عوالم غامرة بالضحك والبهجة، إذ يتضمن الكوميديا الساخرة والعفوية والعائلية، وتلبي المجموعة الجديدة من الفنانين الذين سيشاركون بالحدث تطلعات جميع الأذواق، ما يضمن جرعة مضاعفة من الترفيه والمرح.

وتضم القائمة الجديدة نخبة من الأسماء اللامعة، من بين هؤلاء: النجم الفرنسي ديفيد فوانس، وشون شدياق المعروف بلقب «ماي بارنتس أر ديفورسد»، والكوميدي مسعود بومغارد، والنجم بول تايلور، كما يحتفل المهرجان بالذكرى الخامسة لتأسيس نادي الضحك الألماني بمشاركة بنايسا لامروبال، وخالد بونوار، وسليم ساماتو، وسيشهد الجمهور أيضاً عرض الممثل الواعد عماد صديقي، وعباس بخاري، وفيسبام الكوميدي.

ويعد مهرجان دبي للكوميديا، الذي يقام هذا العام في نسخته السابعة، حدثاً رئيسياً في الفعاليات الثقافية للمدينة، حيث يجمع بين أساطير الكوميديا ونجوم عالميين للاحتفال بالضحك بلغات وأساليب متعددة، وهو من إنتاج شركة براغ، وتقديم فعاليات دبي.

سيقام المهرجان هذا العام من 2 إلى 12 أكتوبر 2025 في مجموعة من أبرز وجهات دبي الثقافية، بما في ذلك دبي أوبرا، ومسارح مول الإمارات، وكوكا كولا أرينا.

وتشارك في المهرجان كوكبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين تم تأكيد مشاركتهم، من بينهم: مو عامر، توم سغورا، زاكير خان، جوان مكنالي، أوميد جليلي، مورغن جاي، أكاش سينغ، جون أشقر، جيمي لينغ، صوفي هابو، عامر زهر، رضوان بوغرابة، جوراف كابور، وإيفان أبراموف.

ديفيد فوانسون

يطل نجم الكوميديا الفرنسي الصاعد ديفيد فوانسون على جمهور دبي بعرضه الفردي الأول الذي يغوص بجرأة في فوضى العشرينيات المليئة بالمواقف العاطفية المعقدة، والصداقات المتشابكة، والبحث المستمر عن الهوية، بأسلوب عفوي وطاقة لا تنضب، يسلط فوانسون الضوء على التناقضات التي تواجه جيلاً كاملاً يتأرجح بين حرية العلاقات العاطفية ورغبة البحث عن الحب الحقيقي.

ومن خلال تعاون مميز مع مجموعة «بلو بلود»، يشارك قصصاً يومية تنبض بالحياة عن الحفلات، والصداقات، وروح العائلة، وغموض عالم النساء، كاشفاً بأسلوبه الساخر المعقد التحديات التي تواجه الشباب في هذه المرحلة من حياتهم.