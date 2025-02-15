«البطل» المغربي في عرض خاص بدبي

تستضيف سينما فوكس في «مول الإمارات» بدبي، يوم 21 فبراير الجاري، العرض الخاص الرابع للفيلم الكوميدي المغربي المرتقب «البطل»، في إطار سلسلة من العروض الخاصة التي تهدف إلى تسلط الضوء على غنى وتنوع السينما المغربية.

ويعد هذا العرض الخاص محطة بارزة في مسيرة إطلاق الفيلم، حيث سيجمع بين أبطال العمل ونخبة من النجوم المؤثرين في الساحة الفنية العربية، إلى جانب شخصيات إعلامية بارزة وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يقدم فيلم «البطل» مزيجاً مميزاً من الكوميديا، في سياق من التشويق والإثارة، حيث يروي قصة «علي»، الشاب الطموح الذي يدرس المسرح ويحلم بالشهرة السينمائية.

يقنعه صديقه «عبد السلام» بالمشاركة في تجربة أداء لفيلم عالمي يعتمد على السينما الواقعية، حيث يجب عليه إثبات موهبته التمثيلية في مواقف حقيقية دون الحاجة إلى كاميرات. بدعم من أستاذه الزروالي يوافق «علي» على خوض هذه التجربة، إلا أن هذه المحاولة البريئة، تتطور بطريقة متسارعة إلى أحداث حقيقية خطرة، وغير متوقعة.

الفيلم من إنتاج عالمي من شركة ريدوان فيلم، وإخراج عمر لطفي، وسيناريو مهدي شهاب، وتوزيع أسماء اكريميش.

يشارك في الفيلم نخبة من النجوم منهم: عمر لطفي، عزيز داداس، فرح الفاسي، مجدولين الإدريسي، رفيق بوبكر، راوية، فهد بنشمسي، مشاركة شرفية: أسماء خمليشي، طارق البخاري.

ويهدف العرض الخاص في دبي إلى تقديم الفيلم للجمهور العربي، تمهيداً لإطلاقه عربياً، بعد أن تم إطلاق عروضه التجارية أكتوبر الماضي في المغرب.