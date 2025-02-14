«كريستال».. التطريز وعبق الماضي في فريج المرر

تشهد مساحة المشروع التابعة لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، افتتاح معرض «كريستال رقم 6» بتاريخ 20 فبراير، وهو معرض متعدّد المكوّنات يحتفي بحرفيّي التطريز وبمهنتهم. صمم معرض «كريستال رقم 6» وفق رؤية استوديو موبيوس للتصميم، وهي مؤسسة تصميم وأبحاث مقرّها الشارقة تسعى إلى إثراء الخطاب التصميميّ والأبحاث في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويجري استوديو موبيوس حواراً فنياً حول دور المصمّمين في عالم اليوم، لإعادة النظر في مسؤولياتهم والفوارق بين الأدوار الحرفية والمهنيّة والتجاريّة.

وخلال الفترة من 20 فبراير إلى 11 مارس، يسلط معرض «كريستال رقم 6» الضوء على التاريخ متعدد الطبقات والثقافة النابضة بالحياة لفريج المرر، وهو حي تاريخي في دبي. بدأ المشروع باستكشاف «المخورة»، الثوب النسائي التقليدي في الإمارات، الذي يشتهر بتطريزاته الملونة، مع بروز حي فريج المرر كمركز رمزي نبع منه هذا الثوب. يعترف المشروع في جوهره بممارسات المحو التي غالباً ما تؤدي إلى أن تطغى جمالية هذه الملابس التقليدية على الحرفية المرتبطة بها وقصص الأيدي التي أبدعتها.

يحتفي هذا المعرض بالحرفيين، وتحديداً بالأيدي التي ترتب الخرز بدقة في أنماط مذهلة، ولكنها عادةً ما تغيب عن سردية هذه المنتجات. يتضمن المعرض عملاً تركيبياً متكوناً من تسعة أطر خاصة بالتطريز، مزينة بروايات شخصية مطرزة للحرفيين، بالإضافة إلى فيلم قصير لعبد الله مجان، ومطبوعة تحتوي على مقالات لأحمد مكية وكلول دتا وأوزما ز. رضوي، تستكشف أهمية هذا الحي التاريخي.