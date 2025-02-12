«بينالي أبوظبي للفن» يطلق مجموعة أعماله الثانية

أطلق بينالي أبوظبي للفن العام المجموعة الثانية من الأعمال الفنية المشاركة في دورته الافتتاحية التي تتضمن 9 أعمال وتركيبات فنية جديدة في مواقع مميزة عبر الإمارة.

يستمر بينالي أبوظبي للفن العام حتى 30 أبريل، حيث يحول العديد من مواقع أبوظبي إلى احتفالية بالفن والثقافة والمجتمع على مستوى الإمارة.

ويضم المعرض تركيبات فنية خاصة بالموقع، أبدعها أكثر من 70 فناناً من الإمارات العربية المتحدة والعالم، بما في ذلك 40 عملاً جديداً تم التكليف بها، والتي تتخذ مواقع استراتيجية في مناطق مركزية ضمن أبوظبي والعين.

إضافة نوعية

وبعد انطلاقته المميزة في نوفمبر الماضي، استكمل البينالي مجموعته الفنية من خلال إضافة الأعمال الجديدة لمجموعة أنغا الفنية، وأركيتيكتورا إكسبانديدا، وعائشة حاضر، ولوسيا كوخ، ورند عبدالجبار، وطارق كيسوانسون، وصوفيا بالاجاموالا، ونينا أوكور.

بالإضافة إلى عمل فني من إبداع إتيليه عزيز القطامي، والذي سيستمر العمل عليه في محطة الباصات الرئيسية. وكجزء من المجموعة الثانية للمعرض، سيتم تنظيم برنامج عام للزوار من جميع الأعمار والاهتمامات في مختلف مواقع البينالي. ويتضمن البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة.

ركائز ثلاث

وقالت ريم فضة، مديرة البرامج الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يمثل إطلاق بينالي أبوظبي للفن العام علامة بارزة في المشهد الفني لأبوظبي. وتقدم الأعمال الفنية التي نكشف عنها اليوم.

كجزء من المجموعة الثانية في بينالي أبوظبي للفن العام، طيفاً متنوعاً من وجهات النظر حول مفهوم العامة، ضمن هذا السياق الثقافي الفريد. وتستكشف هذه التركيبات الفنية معاً العلاقات المتداخلة بين البيئة والمجتمع والحياة الحضرية والأصالة، وكيفية تحديد هذه العناصر للمساحات العامة في أبوظبي والعين».

من جانبها، قالت كليمنس بيرغال، مديرة الفن العام في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يعد بينالي أبوظبي للفن العام أحد الركائز الثلاث لمبادرة «أبوظبي للفن العام».

ويعكس الحدث، من خلال تعدد الفنانين وتنوع الأعمال الفنية المعروضة، مساعي أبوظبي المستمرة لدمج الفن في نسيج المجتمع، وجعله بمتناول الجميع».