«دوغ مان» يتصدّر شباك التذاكر بـ13.7 مليون دولار

تصدر فيلم «دوغ مان» الكوميدي إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، للأسبوع الثاني على التوالي، في عطلة نهاية أسبوع شهدت مباراة سوبر بول، محققاً إيرادات بـ13,7 مليون دولار، بحسب ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

لكن عائدات الفيلم الذي يستند إلى سلسلة روايات مصوّرة شهيرة للأطفال، انخفضت بشكل كبير مقارنة بما حققه في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له (36 مليون دولار).

وتسجل دور السينما في أمريكا الشمالية عموماً معدلات ارتياد منخفضة جداً تزامناً مع سوبر بول، وهي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية. وحل ثانياً في الترتيب فيلم «هارت أيز» محققاً إيرادات بـ8,4 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «لاف هرتس» للمخرج جوناثان أوزيبيو مع عائدات بـ5,8 ملايين دولار.