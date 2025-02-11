«برلين السينمائي» ينطلق 13 الجاري

يشهد مهرجان برلين السينمائي الدولي حضور عدد كبير من النجوم ومن بينهم جيسيكا تشاستين وماريون كوتيار وروبرت باتينسون وتيموتيه شالاميه وإيثان هوك، في دورته الخامسة والسبعين التي ستقام في الفترة بين 13 و23 فبراير الجاري.

وسيمنح مهرجان برلين السينمائي الذي يُعدّ حدثاً سينمائياً تقدمياً تتردد فيه القضايا السياسية الراهنة، جائزة الدب الذهبي بتاريخ 22 فبراير، عشية الانتخابات التشريعية المبكرة.

وستُطرح مسألة الهجرة في فيلم «ذي لايت» للمخرج توم تيكوير والذي سيُفتتح به المهرجان. ويتمحور هذا العمل في امرأة سورية تصبح تعمل في منزل لدى عائلة ألمانية.

وسيشهد المهرجان عرض فيلم «لا كاش» المقتبس من رواية لكريستوف بولتانسكي، والذي تدور أحداثه عن عائلة باريسية. ويشارك في الفيلم الممثل الفرنسي ميشال بلان الذي توفي في أكتوبر، في دور هو الأخير له.