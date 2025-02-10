زايد المري بطل النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة

توّج اليويل زايد أحمد المري بطلاً للنسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

جاء فوز زايد المري من إمارة دبي، بعد تفوقه على منافسه خالد صالح المنهالي من العاصمة أبوظبي، في الحلقة الأخيرة بنتيجة 60 مقابل 50، وذلك بعد حلقة حافلة بالندية والتنافس في ستة تحديات تراثية شاملة.

إثراء المعارف

ويحرص البرنامج على إعداد اليويلة المشاركين ليتسلحوا بالمعارف والمهارات التي تثري موروثهم الشعبي وتعزز غرسه لديهم على خطى الأجداد والآباء، وهذه التحديات: اليولة، الهجن، السباحة، عدّ القصيد، الرماية و«الموروث».

قدم المتنافسان يولة ختامية متميزة جمعا فيها بين روعة وقوة الأداء، بينما حلق السلاح ليقرع أجراس الميدان وسط تفاعل الجماهير الكبيرة الحاضرة، وحاول كلاهما فرض إيقاعه وكسب الثقة بانطلاقة الحلقة التي تميزت أن كل يويل قام باستعراض اليولة وحده، وعبّر خليفة بن سعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، عن إعجابه الكبير بأدائهما، ومنح المنهالي علامة اليولة «25 علامة» كانت مهمة في انطلاق السباق نحو اللقب.

تألق

وفي سؤال الموروث تمكن كلا المشاركين من الإجابة بشكل صحيح.

وتألق زايد المري في تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، ليضيف لرصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن المنهالي من الحصول على علامتها.

وعاد زايد المري إلى أجواء المنافسة بعد تفوقه في تحدي الرماية التي تقام مباشرة في مسرح الميدان، حيث صوب فيها بنجاح على جميع الأهداف ليكسب 15 علامة رفعت من قوة التحدي.

وكان الترقب كبيراً مع سباق الركض بالهجن الذي يقام في مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بشكل مباشر من قلب الحدث، وفيه تفوق المري ليحصل على 20 علامة، كانت حاسمة في ترجيح الكفة لمصلحته بعدما تقدم المنهالي طيلة مراحل السباق، ليتفوق المري في الأمتار الأخيرة لخط النهاية.

وقدّم الفنانان الإماراتيان المتألقان أحلام وحسين الجسمي، ليلة خاصة للغاية في مسرح الميدان في موقعه المتميز في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وذلك ضمن مشاركتهما الدائمة في بطولة فزاع لليولة، حيث غنّت أحلام، «درة محمد»، من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وألحان أحمد الهرمي.

وكعادته تألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وقدم أغنية بعنوان «سليل العز»، من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد.

كما حلّ الشاعر سيف السعدي ضيفاً على الحلقة الختامية، وألقى قصيدة وطنية تمجد القيادة الرشيدة.

وفي نهاية الحلقة توّج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز، الأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، زايد المري بلقب كأس المراجل.

وكسب مكتوم بن طراف المنصوري جائزة «أخيّر يويل»، وهي الجائزة التي تمنح لليويل الأكثر التزاماً بالتدريبات وتعاوناً مع زملائه وتمسكاً بالروح الرياضية.

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات، مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن رؤية ورسالة المركز حققت غايتها الأهم هذا الموسم، بمنح جميع المشاركين وخاصة الـ16 المتأهلين للأدوار الرئيسة المهارات وثقافة الموروث الشعبي بمختلف مكوناته، وأوضحت أن البطولة قد شهدت تطوراً مستمراً منذ انطلاقتها، فأصبحت حدثاً ثقافياً وطنياً يرسخ التراث الإماراتي ويعزز قيمه الأصيلة بين الأجيال.

وأشارت إلى أن استدامة البطولة على مدار الأعوام الماضية تبرز التزام المركز المحافظة على هذا الموروث الشعبي، مع العمل على تطويره بما يتماشى مع تطلعات شباب الوطن.