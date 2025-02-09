«الشارقة للكتاب» تطلق «البرنامج التنفيذي لمتخصصي النشر» 14 أبريل المقبل

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن الشارقة ستشهد تنظيم «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، في الجامعة الأمريكية بالشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل المقبل، بالتعاون مع جامعة نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وبرعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وهو برنامج يستهدف المديرين التنفيذيين في قطاع النشر، ويعقد لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات «معرض نيودلهي الدولي للكتاب» 2025، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير خطط نشر عالمية متكاملة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التسويق، العقود، تحليل البيانات، والتصميم، بالإضافة إلى تعلم استراتيجيات متقدمة في تطوير المحتوى والتسويق والمبيعات.

وتأتي مشاركة «هيئة الشارقة للكتاب» في معرض نيودلهي للكتاب 2025، في إطار التزامها برؤية الشارقة، ودورها الرائد في تعزيز الحوار الثقافي العالمي، وترسيخ حضور الأدب الإماراتي والعربي على الساحة العالمية؛ حيث استعرضت في جناحها مجموعة من الإصدارات لنخبة من الكتاب الإماراتيين، والتي تسلط الضوء على الحراك الإبداعي والثقافي في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزامها بدعم الناشرين والكتّاب والمترجمين والموزعين، من خلال مبادراتها الرائدة كـ«مؤتمر الناشرين»، و«مؤتمر الموزعين»، و«منحة الترجمة».

توسع عالمي

وحول مشاركة الهيئة في المعرض قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمعرفة، ومد جسور الحوار الثقافي مع مختلف الشعوب، فمن خلال لقاءاتنا مع الناشرين والكتّاب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب في الهند، نعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة والتوزيع، بما يتيح للأدب العربي حضوراً أوسع في المشهد العالمي، ويفتح فرصاً جديدة للناشرين الإماراتيين للوصول إلى أسواق واعدة».

وأضاف: «بقيادة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تواصل الهيئة دورها في تعزيز التواصل الثقافي، وتطوير قطاع النشر، مستندة إلى خبراتها الطويلة في بناء الشراكات الفاعلة مع الناشرين حول العالم، إذ يمثل معرض نيودلهي للكتاب محطة أساسية في جهودنا، لتوثيق الروابط مع قطاع النشر الهندي».

ثقة عالمية

وحول استضافة الشارقة لبرنامج «الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر» أكد منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة تضع نصب أعينها أهمية تزويد الناشرين بالمهارات المهنية والعملية اللازمة، باعتبار ذلك قاعدة أساسية للارتقاء بقطاع النشر.

مشاركة

وفي إطار جهودها لترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف الأسواق العالمية، شاركت هيئة الشارقة للكتاب، خلال حضورها فعاليات معرض نيودلهي الدولي للكتاب، في الدورة الثانية عشرة من منتدى الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات النشر، المنصة العالمية التي تجمع الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات النشر، ضمن فعاليات معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025.

وألقى أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، خلال المنتدى، كلمة سلط فيها الضوء على الدور الريادي، الذي تلعبه الشارقة في صناعة النشر، مستعرضاً المبادرات التي عززت مكانتها مركزاً عالمياً للنشر والثقافة.

احتفاء

وعلى هامش مشاركتها في المعرض ضمن جناح هيئة الشارقة للكتاب نظمت مبادرة «ببلش هير»، التي أسستها الشيخة بدور القاسمي، الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية، جلسة نقاشية بعنوان «صعود رائدات الأعمال في مجال النشر بالهند - التغلب على التحديات والاحتفاء بالإنجازات»، بمشاركة أربيتا داس، مؤسسة «دار يودا للنشر»، وريتشا جا، مؤسسة «بيكل يولك للكتب»، وتريشا دي نيوجي، مديرة العمليات في «نيوجي للكتب».