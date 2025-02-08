أجواء «جاز أفينيو» تتألق بعروض نجوم الغناء العالميين

أحيت النجمة الكوبية دايمي أروسينا عرضاً مميزاً في مركز دبي المالي العالمي يومي 31 يناير المنقضي و1 فبراير الجاري، ضمن فعالية «جاز أفينيو»، التي تستمر حتى 22 فبراير الجاري، وتضم نخبة من الفنانين العالميين.

وأطلت دايمي أروسينا، في الحدث الذي ينظم بالتعاون مع «جدول فعاليات دبي»، بإبداعاتها المتميزة وأدائها القوي ومزيجها الحيوي من إيقاعات الجاز الأفرو-كوبية المعاصرة.

وينتظر جمهور الفعالية في عطلة نهاية الأسبوع الثانية (7 ـ 8 فبراير الجاري)، المغنية والملحنة البرازيلية الشهيرة فانيسا مورينو، التي ستتألق إلى جانب مغنية الجاز الشهيرة إيما سميث.

وتشتهر مورينو بتقديم مزيج آسر يخلط بين الموسيقى البرازيلية الشعبية، وموسيقى الجاز، والتأثيرات المعاصرة، وهي واحدة من أبرز نجمات الموسيقى البرازيلية المعاصرة.

وتبرز بأسلوبها الغنائي المبتكر وارتجالاتها الإيقاعية الفريدة. أما سميث، فقد استهلت مسيرتها المهنية في سن الرابعة عشرة، وانضمت إلى أوركسترا الجاز الوطنية للشباب، قبل أن تكمل دراستها في الأكاديمية الملكية للموسيقى.

وقد تأهلت إلى نهائيات «مسابقة مهرجان مونترو لموسيقى الجاز» المرموقة، ما يعكس تميزها ونطاقها الفني الفريد. وفي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة (14 ـ 15 فبراير)، سيتألق مغني السول البريطاني الأسطوري وكاتب الأغاني والممثل عمر لي فوك (عضو وسام الإمبراطورية البريطانية)، الذي يعتبر أحد رواد موسيقى السول الحديثة.

حيث يحتفي أحدث أعماله بإرثه الموسيقي الغني الذي يمزج بين السول والجاز والفانك، والذي يحظى بتقدير عالمي واسع. أما عطلة نهاية الأسبوع الرابعة (21 ـ 22 فبراير)، فستشهد حضور المغنية المرشحة لجائزة غرامي، جازميا هورن، التي ستبهر الجمهور بقوة صوتها وأدائها المميز لموسيقى الجاز. وتعد هورن من الأصوات الرائدة في موسيقى الجاز الحديثة، حيث نالت ألبوماتها العديد من الجوائز.