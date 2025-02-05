جولييت بينوش رئيسة لجنة تحكيم «كان السينمائي» الـ78

اختار مهرجان كان السينمائي أحد أشهر وجوه السينما الفرنسية في العالم وشخصية ملتزمة هي الممثلة جولييت بينوش لترؤس لجنة التحكيم في دورته الثامنة والسبعين التي تقام من 13 إلى 24 مايو المقبل. وأشار المنظمون في بيان إلى أنها «المرة الثانية في تاريخ المهرجان ستسلّم فنانة إلى أخرى شعلة رئاسة لجنة التحكيم المرموقة هذه».

وبعد ستة عقود، اختار أكبر مهرجان سينمائي عالمي جولييت بينوش التي تُعَد من أكثر النجمات الفرنسيات شهرة على المستوى الدولي، وتحظى بتقدير الجمهور والنقاد على السواء. ونقل البيان عن بينوش قولها: «أتطلع بفارغ الصبر إلى مشاركة هذه اللحظة المهمة من حياتي مع أعضاء لجنة التحكيم والجمهور.

في العام 1985، صعدت درج المهرجان للمرة الأولى بحماسة وقلق ممثلة شابة. لم أتخيل يوماً العودة بعد 40 عاماً في هذا الدور الفخري كرئيسة للجنة التحكيم. وأنا أدرك ما يشكّله من امتياز وما يرتّبه من مسؤولية وما يستلزمه من ضرورة مطلقة للتواضع».