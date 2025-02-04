بيونسيه تفوز بجائزة «ألبوم العام» في «غرامي»

فازت النجمة الأمريكية بيونسيه بجائزة «ألبوم العام» خلال حفل توزيع جوائز «غرامي»، الذي أقيمت نسخته الـ67، الأحد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفازت بيونسيه (43 عاماً) التي كانت الفنانة الأوفر حظاً من حيث عدد الترشيحات للفوز من خلال 11 ترشيحاً - بالجائزة لأول مرة من هذه الفئة عن ألبومها «كاوبوي كارتر».

ويشار إلى أن نسخة العام الحالي 2025 من الحفل المميز، شهدت توزيع 94 جائزة، للتسجيلات التي تم إصدارها بصورة تجارية في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 16 من سبتمبر من عام 2023 و30 من أغسطس من عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المغنية الشهيرة، قولها أثناء تسلمها الجائزة في ساحة «كريبتو دوت كوم» بلوس أنجلوس: «أشعر بمنتهى الرضا والشرف... لقد مرت أعوام وأعوام عديدة، وأود أن أعرب عن خالص شكري لجوائز غرامي، ولكل كاتب أغانٍ، ولكل شخص تعاون معي، وكل منتج، وللعمل الشاق».

من ناحية أخرى، حصل مغني الراب الأمريكي، كندريك لامار (37 عاماً) على جائزتين رفيعتين، وهما «أفضل تسجيل» و«أفضل أغنية»، وذلك عن أغنيته «نوت لايك أس»، والتي تردد أنها موجهة لنجم الراب الكندي دريك.