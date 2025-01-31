«هانز زيمر والأصدقاء» يبدع روائع موسيقية لدبي «جوهرة الصحراء»

ينطلق عرض فيلم «هانز زيمر والأصدقاء: جوهرة الصحراء»، في دور السينما العالمية 19 مارس المقبل، ليوفر تجربة سينمائية استثنائية لعشاق الفنان هانز زيمر من جميع أنحاء العالم. ويستعرض الفيلم مجموعة من أجمل مقطوعات زيمر، بما فيها الموسيقى التصويرية لأفلام ديون، وجلاديتور، وإنترستيلر، وذا لايون كينج، وغيرها الكثير.

ويضم الفيلم مجموعة من روائع المقطوعات الشهيرة في عالم السينما التي أبدعها هانز زيمر بمشاركة فرقته وأوركسترا عالمية في العديد من المواقع الشهيرة، بما فيها كوكا كولا أرينا بدبي، وقبة الوصل بلازا في مدينة إكسبو دبي، والكثبان الرملية في الصحراء العربية، والارتفاعات الشاهقة في برج العرب جميرا، لتمنح الجمهور تجربة فريدة للاستمتاع بأجمل أنغام الأفلام الشهيرة من إبداع زيمر.

ويكتسب هذا العمل أهمية خاصة، كونه أول تعاون للموسيقار المبدع زيمر مع مدينة عالمية لإنتاج فيلم ترفيهي خاص عن مسيرته المهنية المليئة بحصد الجوائز العالمية. وقد استلهم زيمر الكثير من دبي خلال الفترة التي قضاها في استكشافها ليبتكر معزوفة مميزة خاصة بها أطلق عليها اسم جوهرة الصحراء.

ويصور الفيلم حوارات مع بيلي إيليش، والسير كريستوفر نولان، وديني فيلنوف، وفينياس، وجيري بروكهايمر، وجوني مار، وفاريل ويليامز، وتانيا لابوانت، وتيموثي شالاميت، وزيندايا، وهو من إخراج بول دوجديل، الحائز جائزة إيمي والمرشح لعدة جوائز جرامي؛ بالإضافة إلى جيري بروكهايمر بوصفه المنتج التنفيذي.

كما يمنح الفيلم المشاهدين لمحة حصرية عن العملية الإبداعية التي يتفرد بها هانز زيمر، ويسلط الضوء على الأسرار الكامنة وراء علاقات التعاون الوثيقة التي أقامها.

وينطلق عرض فيلم «هانز زيمر والأصدقاء: جوهرة الصحراء» في مجموعة من دور السينما في الأمريكتين، وأوروبا، وآسيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبدأ العروض المحدودة يوم 19 مارس المقبل. فيما ستعرض دور السينما في أستراليا وبقية الدول في الشرق الأوسط هذا الفيلم في وقت لاحق.