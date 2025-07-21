جدارية بباريس احتفاءً بإرث جوزفين بيكر

كُشف النقاب في العاصمة الفرنسية باريس السبت عن جدارية جديدة تكريماً لإرث الفنانة الأمريكية الفرنسية وناشطة الحقوق المدنية جوزفين بيكر.

وبعد خمسين عاماً من وفاتها، أصبحت جدارية بيكر تطل حالياً على حي متنوع في شمال شرق باريس، بفضل الفنان والرسام الفرنسي فرانك دوفال ومهرجان فن الشارع الذي يهدف إلى تعزيز روح المجتمع.

وولدت بيكر في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية، وأصبحت نجمة كبيرة في ثلاثينيات القرن الماضي، خصوصاً في فرنسا، حيث انتقلت في عام 1925. وقال ابنها براين بيكر خلال الكشف عن الجدارية: «أشعر بالتأثر والسعادة، لأن هذا جزء من ذكرى والدتي».

وقال الفنان فرانك دوفال: «لطالما كانت جوزفين بيكر، بالنسبة لي، شخصية أيقونية نوعاً ما. جريئة وحرة الروح في الوقت نفسه، ولكن أيضاً مرتبطة بعمق بالموسيقى والمسرحيات الموسيقية والرقص، لقد كانت شخصية استثنائية، امرأة لا تصدق».